Por qué no juega Neymar hoy en Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

El 10 de la Verdeamarela será nuevamente en el equipo de Ancelotti.

En el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, en el NRG Stadium de Houston, la Selección de Brasil, que ganó el Grupo C, se enfrenta a la Selección de Japón, escolta del Grupo F, por un lugar en los octavos de final del certamen.

Para este encuentro, el entrenador de la Verdeamarela, Carlo Ancelotti, decidió poner todo lo mejor que tiene a disposición, por lo que repetirá el equipo que venció 3 a 0 a Escocia en la última fecha de la fase de grupos. De esta manera, nuevamente no estará Neymar desde el arranque.

El motivo de la ausencia de Neymar es futbolístico. Debido al buen rendimiento que atraviesan los tres delanteros, Ancelotti decidió volver a apostar por ellos para este encuentro, por lo que relegó al futbolista de Santos a esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.

Además de esto, ‘Ney’ también viene con poco ritmo ya que llegó lesionado al Mundial y se perdió los dos primeros partidos. Recién en el encuentro ante Escocia ingresó a falta de 15 minutos del final para sumar ritmo y ser una variante en el primer duelo de mata-mata del certamen.

La formación de Brasil para enfrentar a Japón

De esta manera, la Verdeamarela sale a la cancha con: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paqueta; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Jr.

Datos claves

Brasil se enfrenta a Japón en el NRG Stadium por el Mundial 2026 .

se enfrenta a en el NRG Stadium por el . El entrenador Carlo Ancelotti decidió relegar al futbolista Neymar al banco de suplentes.

decidió relegar al futbolista al banco de suplentes. Neymar sumó minutos ante Escocia tras perderse los primeros dos partidos por lesión.