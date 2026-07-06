Por qué no juega Romelu Lukaku en Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del experimentado delantero belga en el duelo por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este lunes, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, Estados Unidos y Bélgica se encuentran frente a frente con el Lumen Field Stadium de la ciudad de Seattle como testigo y como escenario. Se trata de un compromiso completamente determinante para el futuro de ambos seleccionados en el propio certamen.

Así las cosas, un rato antes del comienzo del partido, se confirmaron las alineaciones de ambos combinados. En ese contexto, llamó la atención la ausencia de Romelu Lukaku, uno de los futbolistas más importantes que tiene Bélgica dentro del plantel que eligió su entrenador para acudir a esta Copa del Mundo.

Por qué no juega Romelu Lukaku

Lisa y llanamente, la ausencia de Romelu Lukaku en la alineación titular de Bélgica contra Estados Unidos tiene que ver con una decisión pura y exclusivamente táctica de Rudi Garcia, el director técnico del combinado europeo. Como consecuencia de ello, el futbolista aguardará por minutos sentado en el banco de los suplentes.

Las alineaciones de Estados Unidos y Bélgica