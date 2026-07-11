Por qué no juega Xherdan Shaqiri hoy en Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

El histórico referente no dice presente contra la Albiceleste en el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina busca este sábado ante Suiza un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. El conjuto helvético ya igualó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, aunque con una ausencia que inevitablemente llama la atención: la de Xherdan Shaqiri, uno de los futbolistas más importantes de la nación en las últimos años.

Lejos de tratarse de una lesión, una suspensión o una decisión técnica de último momento, la explicación es mucho más simple: el experimentado atacante no fue convocado al Mundial debido a que se retiró de la selección suiza hace casi dos años. Y pese al pedido de los hinchas, nunca dio marcha atrás con esa decisión.

El adiós que puso fin a una era

La despedida de Shaqiri de la “Nati” se produjo el 15 de julio de 2024, apenas finalizada la participación de Suiza en la Eurocopa disputada en Alemania. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el futbolista anunció que daba por terminado su ciclo con la camiseta nacional. “Siete torneos, muchos goles, 14 años con la selección suiza y momentos inolvidables. Es hora de despedirme“, escribió entonces.

Shaqiri durante la Eurocopa 2024, su último torneo con la Selección de Suiza (Getty Images).

Con 32 años, el extremo entendió que había llegado el momento de abrirle paso a una nueva generación de futbolistas. De todas formas, Shaqiri continúa jugando al fútbol profesionalmente. Luego de un paso por el Chicago Fire de la MLS, regresó al Basilea, club donde comenzó su carrera y en el que ahora se destaca como una de las principales figuras de la Superliga de Suiza.

Un legado difícil de reemplazar

El ex Bayern Múnich, Inter, Liverpool y Lyon fue durante más de una década el principal desequilibrante ofensivo de Suiza y uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente.

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Con la camiseta helvética disputó 125 partidos, convirtió 32 goles y repartió 34 asistencias, números que lo convierten en el máximo asistidor de la historia nacional. Además, su paso le permitió conseguir una marca poco habitual: convirtió goles de manera consecutiva en tres Copas del Mundo y tres Eurocopas.