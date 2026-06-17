Por qué no juegan Iñaki Williams y Thomas Partey en Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

Este miércoles se disputan los últimos compromisos de la Fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección de Ghana debutará en el BMO Field de Toronto ante su par de Panamá. Para este duelo, los dirigidos por Carlos Queiroz salen a la cancha sin dos de sus principales referentes.

La formación inicial del elenco africano generó sorpresa en más de un hincha. Es que Iñaki Williams y Thomas Partey no figuran entre los titulares del equipo que busca iniciar con el pie derecho. Las razones de sus ausencias no son para nada similares.

Williams, delantero de Athletic Club, nacido en Bilbao y nacionalizado ghanés, ocupará un lugar en el banco de suplentes por decisión táctica de Queiroz. Su hermano Nico, que representa a España, también había iniciado como suplente ante Cabo Verde en el debut de la Roja.

Por otro lado, el caso de Partey tiene otro nivel de complicación. Es que al mediocampista no lo dejaron ingresar a Canadá por contar con causas de agresión a mujeres. Por ese motivo, tampoco acompaña a la delegación, aunque intentará sumarse para los próximos compromisos, ante Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos, si las autoridades gubernamentales lo permiten.

Carlos Queiroz, entrenador de Ghana. (Foto: Getty)

Las formaciones de Ghana vs. Panamá

GHANA: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah; Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew.

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PANAMÁ: Orlando Mosquera; César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez; Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman.

El plantel de Ghana en el Mundial 2026

ARQUEROS: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St Patrick’s Athletic).

Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St Patrick’s Athletic). DEFENSORES: Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Basel), Kojo Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos).

Baba Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Basel), Kojo Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos). VOLANTES: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) y Abdul Fatawu (Leicester City).

Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland) y Abdul Fatawu (Leicester City). DELANTEROS: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City) y Prince Adu (Viktoria Plzen).

Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City) y Prince Adu (Viktoria Plzen). DT: Carlos Queiroz

El fixture de Ghana en el Mundial 2026

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