Ronaldo se rindió ante los pies de Lionel Messi tras su hat-trick en el debut del Mundial 2026: “Pasará a los libros de historia”

Lionel Messi tuvo una noche de ensueño. A sus 38 años, el rosarino y capitán de la Selección Argentina anotó un triplete para que el debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sea con total soltura, pero además le sirvió para igualar a Miroslav Klose como máximo artillero de la competencia.
Cuando el atacante que milita en Inter Miami anotó el segundo tanto de la noche de Kansas City, igualó la cifra de 15 tantos que anotó Ronaldo, que lo logró en cuatro ediciones de la Copa del Mundo. Pero a los pocos minutos dio un nuevo paso en la historia rica del fútbol.
El ex Barcelona y Paris Saint-Germain, prácticamente tiene al mundo rendido a sus pies. Sí, por más que se trate de un colega que nació en el país con mayor rivalidad futbolística que tiene la Albiceleste. O Fenómeno no hace más que elogiar a Messi y lo halaga con cada palabra para describir lo que hizo en la noche estadounidense: “Cada vez que pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”, esbozó.
Ronaldo, leyenda brasileña.
También lo sentó en la punta de la mesa de las leyendas del fútbol: “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, exclamó el nacido en Río de Janeiro. A su vez, dejó en claro que los motivos de esta sentencia están a la vista de todo el planeta.
“Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, sentenció. Pero claro, a las ricas palabras del ex Inter de Milán, llegó la devolución por parte astro argentino, quien después de recibir el premio al MVP del juego contra Argelia, destacó: “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”.
Los 3 jugadores de la Selección de Brasil que ilusionan a Ronaldo de cara al Mundial 2026
Los máximos goleadores del Mundial
|Posición
|Jugador
|Selección
|Goles
|Partidos
|Promedio
|1
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|24
|0.67
|1
|Lionel Messi
|Argentina
|16
|27
|0.59
|2
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|19
|0.79
|4
|Kylian Mbappé
|Francia
|14
|15
|0.93
|4
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|13
|1.08
|6
|Just Fontaine
|Francia
|13
|6
|2.17
|7
|Pelé
|Brasil
|12
|14
|0.86
|8
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
|5
|2.20
|8
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|17
|0.65
|10
|Helmut Rahn
|Alemania
|10
|10
|1.00
|10
|Gary Lineker
|Inglaterra
|10
|12
|0.83
|10
|Gabriel Batistuta
|Argentina
|10
|12
|0.83
|10
|Teófilo Cubillas
|Perú
|10
|13
|0.77
|10
|Thomas Müller
|Alemania
|10
|19
|0.53
|10
|Grzegorz Lato
|Polonia
|10
|20
|0.50
Lionel Messi.
Los títulos de Ronaldo
Cruzeiro
- Copa de Brasil 1993
- Campeonato Mineiro 1994
Corinthians
- Campeonato Paulista 2009
- Copa de Brasil 2009
PSV Eindhoven
- Copa de los Países Bajos 1995-1996
- Supercopa de los Países Bajos 1996
FC Barcelona
- Copa del Rey 1996-1997
- Supercopa de España 1996
- Recopa de Europa 1996-1997
Inter de Milán
- Copa de la UEFA 1997-1998
Real Madrid
- Primera División de España 2002-2003
- Supercopa de España 2003
- Primera División de España 2006-2007
- Copa Intercontinental 2002
Selección de Brasil
- Copa Mundial de la FIFA 1994
- Medalla de Bronce en Juegos Olímpicos 1996
- Copa América 1997
- Copa Confederaciones 1997
- Copa América 1999
- Copa Mundial de la FIFA 2002
DATOS CLAVES
- Lionel Messi anotó un triplete contra Argelia en su debut en el Mundial.
- Miroslav Klose fue igualado como máximo artillero en la historia de la competencia.
- 15 goles mundialistas de Ronaldo fueron alcanzados con el segundo tanto del rosarino.