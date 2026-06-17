Ronaldo se rindió ante los pies de Lionel Messi tras su hat-trick en el debut del Mundial 2026: “Pasará a los libros de historia”

El capitán argentino marcó su primer triplete en mundiales y fue elogiado por el Fenómeno, a quien superó en la tabla de artilleros.

Lionel Messi tuvo una noche de ensueño. A sus 38 años, el rosarino y capitán de la Selección Argentina anotó un triplete para que el debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sea con total soltura, pero además le sirvió para igualar a Miroslav Klose como máximo artillero de la competencia.

Cuando el atacante que milita en Inter Miami anotó el segundo tanto de la noche de Kansas City, igualó la cifra de 15 tantos que anotó Ronaldo, que lo logró en cuatro ediciones de la Copa del Mundo. Pero a los pocos minutos dio un nuevo paso en la historia rica del fútbol.

El ex Barcelona y Paris Saint-Germain, prácticamente tiene al mundo rendido a sus pies. Sí, por más que se trate de un colega que nació en el país con mayor rivalidad futbolística que tiene la Albiceleste. O Fenómeno no hace más que elogiar a Messi y lo halaga con cada palabra para describir lo que hizo en la noche estadounidense: “Cada vez que pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”, esbozó.

Ronaldo, leyenda brasileña.

También lo sentó en la punta de la mesa de las leyendas del fútbol: “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, exclamó el nacido en Río de Janeiro. A su vez, dejó en claro que los motivos de esta sentencia están a la vista de todo el planeta.

“Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”, sentenció. Pero claro, a las ricas palabras del ex Inter de Milán, llegó la devolución por parte astro argentino, quien después de recibir el premio al MVP del juego contra Argelia, destacó: “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”.

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Los máximos goleadores del Mundial

Posición Jugador Selección Goles Partidos Promedio 1 Miroslav Klose Alemania 16 24 0.67 1 Lionel Messi Argentina 16 27 0.59 2 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0.79 4 Kylian Mbappé Francia 14 15 0.93 4 Gerd Müller Alemania 14 13 1.08 6 Just Fontaine Francia 13 6 2.17 7 Pelé Brasil 12 14 0.86 8 Sándor Kocsis Hungría 11 5 2.20 8 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0.65 10 Helmut Rahn Alemania 10 10 1.00 10 Gary Lineker Inglaterra 10 12 0.83 10 Gabriel Batistuta Argentina 10 12 0.83 10 Teófilo Cubillas Perú 10 13 0.77 10 Thomas Müller Alemania 10 19 0.53 10 Grzegorz Lato Polonia 10 20 0.50

Lionel Messi.

Los títulos de Ronaldo

Cruzeiro

Copa de Brasil 1993

Campeonato Mineiro 1994

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Corinthians

Campeonato Paulista 2009

Copa de Brasil 2009

PSV Eindhoven

Copa de los Países Bajos 1995-1996

Supercopa de los Países Bajos 1996

FC Barcelona

Copa del Rey 1996-1997

Supercopa de España 1996

Recopa de Europa 1996-1997

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Inter de Milán

Copa de la UEFA 1997-1998

Real Madrid

Primera División de España 2002-2003

Supercopa de España 2003

Primera División de España 2006-2007

Copa Intercontinental 2002

Selección de Brasil

Copa Mundial de la FIFA 1994

Medalla de Bronce en Juegos Olímpicos 1996

Copa América 1997

Copa Confederaciones 1997

Copa América 1999

Copa Mundial de la FIFA 2002

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