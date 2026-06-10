Previo al inicio del Mundial, Álvaro Morales reapareció para criticar a Messi y Argentina: “La historia sigue”

El principal detractor que tuvo el equipo de Scaloni en Qatar volvió a preparar su terreno para una nueva Copa del Mundo.

Álvaro Morales, periodista guatemalteco radicado en México y uno de los grandes detractores que la Selección Argentina y Lionel Messi tuvieron a lo largo de todo el Mundial de Qatar, volvió a apuntar al objetivo que lo hizo tristemente popular más allá de su zona de influencia.

Preparando el terreno para la Copa del Mundo que se viene, se tomó el tiempo de mirar el último partido de preparación del equipo que conduce Lionel Scaloni, que terminó con triunfo 3-0 ante Islandia, con la única finalidad de volver a instalar las suspicacias sobre un presunto favoritismo hacia el capitán argentino.

“Entra Messi. Lautaro pisa al arquero y marcan penal. Jajaja. La historia sigue”, escribió en su cuenta de X sobre la acción que inició con una gran asistencia del mejor futbolista de la historia y cerró con definición al ángulo desde los doce pasos para poner a Argentina a ganar 2-0.

El partido ante Islandia marcó la vuelta de Messi a sumar minutos con la Selección después de perderse el amistoso ante Honduras producto de las molestias con las que se había incorporado a la delegación después de jugar su último partido para Inter Miami, ante Philadelphia. El capitán se perfila para ser titular en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia, el próximo martes 16 de junio en Kansas City.

La historia de Álvaro Morales con la Selección Argentina en Qatar

Álvaro Morales se hizo popular en ESPN México a base de comentarios polémicos, sin necesidad de análisis profundos ni de mayores conocimientos. Autoproclamado fanático de Cristiano Ronaldo, en el Mundial de Qatar fue uno de los principales detractores de la Selección Argentina dentro de la prensa y uno de los principales responsables de volver una cuestión de Estado una escena que se produjo tras el partido de fase de grupos en el que el equipo de Scaloni venció a México, marcando la que sería su temprana eliminación.

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Fue especialmente por una escena del vestuario que tomó conocimiento público, en la que la camiseta de Andrés Guardado, cambiada previamente con el capitán argentino, estaba en el suelo. Tal fue la campaña para sugerir que Messi estaba pisando esa camiseta mexicana que hasta Canelo Álvarez tomó partido con tono amenazante. “Que pida a Dios que no me lo encuentre”, había dicho el multicampeón mexicano de boxeo. Luego, tuvo que salir a disculparse cuando el propio Guardado minimizó lo sucedido.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”.



🗣️ Andrés Guardado, en TyC Sports. 🇲🇽 pic.twitter.com/fHbDqXm3Ll — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 29, 2022

Quien nunca se disculpó fue Álvaro Morales, que ya sin México en competencia se dedicó a mirar el Mundial para buscar polémicas en torno al equipo argentino, sugiriendo que, por orden de FIFA, los arbitrajes hacían todo lo posible por que el astro argentino conquistara por fin su primera estrella. No fue más que otro de los tantos amuletos de La Albiceleste en Qatar y no está mal que quiera repetir en la víspera de una nueva Copa del Mundo.

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