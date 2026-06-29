Qué canal pasa Alemania vs. Paraguay por los 16avos del Mundial 2026: cómo ver en vivo y online

Todos los detalles relacionados al encuentro entre los de Julian Nagelsmann y los de Gustavo Alfaro que se jugará en Boston.

Se viene el tercer duelo de 16avos de final del Mundial 2026, aunque el primero que cruza un seleccionado europeo y otro sudamericano.

Alemania, de la mano de Julian Nagelsmann, busca seguir avanzando en el certamen luego de haberse quedado en fase de grupos en las últimas dos ediciones, mientras que Paraguay quiere seguir cazando utopías y va por la que puede ser la más grande de su historia en Copas del Mundo.

El compromiso se jugará en el Gillette Stadium de Boston desde las 17:30 de Argentina (16:30 locales) y se podrá ver mediante TyC Sports y DSports en suelo argentino. A continuación, todos los detalles de la televisación y la transmisión.

Dónde ver Alemania – Paraguay en cada país

Argentina | DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports

Paraguay | GEN, Trece y POPU TV

Perú | DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión

Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Venezuela | DSports, DGO e Inter

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX

Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

El rival de Alemania o Paraguay en 8avos

Quien avance de ronda en el encuentro que se desarrollará en Boston, será rival del ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará el próximo martes 30 de junio desde las 18:00 de Argentina.

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial