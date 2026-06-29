Qué canal pasa Alemania vs. Paraguay por los 16avos del Mundial 2026: cómo ver en vivo y online

Se viene el tercer duelo de 16avos de final del Mundial 2026, aunque el primero que cruza un seleccionado europeo y otro sudamericano.
Alemania, de la mano de Julian Nagelsmann, busca seguir avanzando en el certamen luego de haberse quedado en fase de grupos en las últimas dos ediciones, mientras que Paraguay quiere seguir cazando utopías y va por la que puede ser la más grande de su historia en Copas del Mundo.
El compromiso se jugará en el Gillette Stadium de Boston desde las 17:30 de Argentina (16:30 locales) y se podrá ver mediante TyC Sports y DSports en suelo argentino. A continuación, todos los detalles de la televisación y la transmisión.
Dónde ver Alemania – Paraguay en cada país
- Argentina | DSports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports
- Paraguay | GEN, Trece y POPU TV
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- Colombia | DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Ditu y Radio Nacional de Colombia
- Ecuador | DSports, DGO y Paramount+
- Chile | DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
- Uruguay | DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Bolivia | Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela | DSports, DGO e Inter
- México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes y ViX
- Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
- España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
El rival de Alemania o Paraguay en 8avos
Quien avance de ronda en el encuentro que se desarrollará en Boston, será rival del ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputará el próximo martes 30 de junio desde las 18:00 de Argentina.