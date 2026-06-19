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Mundial 2026

¿Qué canal pasa y cómo ver en vivo y online Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Todo lo que necesitás saber para observar el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026.

Miguel Almirón y Arda Güler, figuras de Paraguay y Turquía.
© Getty ImagesMiguel Almirón y Arda Güler, figuras de Paraguay y Turquía.

Paraguay se enfrenta a Turquía por la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y tendrá como escenario el Levi’s Stadium de San Francisco, California, también llamado el Estadio de la Bahía de San Francisco. Será un encuentro clave para ambos.

El plantel de Paraguay previo a enfrentar a Estados Unidos. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

El plantel de Paraguay previo a enfrentar a Estados Unidos. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

¿Qué canal pasa Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

El partido entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, podrá visualizarse exclusivamente por DSports, Paramount+ y DGO.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Paraguay y Turquía se encontrarán frente a frente este sábado 20 de junio, desde las 00:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, ubicado en la Provincia de Buenos Aires.

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Julián Mazzara
Julián Mazzara
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