Los guaraníes quieren evitar la eliminación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Paraguay se enfrenta a Turquía por la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y tendrá como escenario el Levi’s Stadium de San Francisco, California, también llamado el Estadio de la Bahía de San Francisco. Será un encuentro clave para ambos.

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¿Qué necesita Paraguay para clasificar a la próxima ronda como primero, segundo o tercero del Grupo D del Mundial 2026?

Con la derrota 4-1 ante Estados Unidos en el debut, Paraguay quedó obligado a sumar en los dos partidos que le restan del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La buena noticia es que todavía depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

En el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad californiana de Santa Clara, por la segunda fecha se enfrenta a Turquía, que viene de caer por 2-0 ante Australia. De esta manera, se miden los dos perdedores de la zona en lo que fue el estreno mundialista.

El plantel de Paraguay previo a enfrentar a Estados Unidos. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

¿Qué necesita Paraguay para clasificar a la próxima ronda como primero, segundo o tercero del Grupo D del Mundial 2026?

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¿Puede terminar primero?

Sí, aunque es muy difícil. Paraguay tiene 0 puntos y puede llegar a 6 si vence a Turquía y a Australia. Como Estados Unidos ya suma 6 unidades, la Albirroja necesitaría que los norteamericanos pierdan su último partido frente a Turquía para alcanzarlos en puntos. En ese caso, el primer puesto se definiría por diferencia de gol y demás criterios de desempate, por lo que Paraguay debería recuperar la desventaja actual (-3 contra +5 de Estados Unidos).

¿Qué necesita para ser segundo?

La opción más concreta es ganar sus dos encuentros restantes. Con 6 puntos, Paraguay se aseguraría terminar al menos segundo y podría incluso pelear el liderazgo del grupo.

Si vence a Turquía pero empata con Australia, llegaría a 4 puntos. En ese escenario tendría chances de finalizar segundo, aunque dependería del resultado entre Estados Unidos y Turquía y de la diferencia de gol. Con una derrota ante Australia tras vencer a Turquía, quedaría con 3 unidades y ya no podría aspirar al segundo puesto.

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¿Qué necesita para clasificar como tercero?

Con el nuevo formato del Mundial, los cuatro mejores terceros avanzan a la fase eliminatoria. Por eso, Paraguay podría seguir con vida incluso sin terminar entre los dos primeros.

Para aspirar a ese lugar, lo mínimo parece ser derrotar a Turquía y alcanzar 3 puntos. Sin embargo, con esa cosecha dependería de la diferencia de gol y de la comparación con los terceros de los demás grupos. Un empate ante Turquía dejaría a la Albirroja con apenas 1 punto y prácticamente sin margen de clasificación.

Si gana los dos partidos: clasifica seguro y puede ser primero o segundo.

clasifica seguro y puede ser primero o segundo. Si gana uno y empata otro: queda muy cerca de los 16avos y tiene chances de ser segundo.

queda muy cerca de los 16avos y tiene chances de ser segundo. Si gana uno y pierde otro: dependerá de otros resultados para intentar avanzar como tercero.

dependerá de otros resultados para intentar avanzar como tercero. Si no le gana a Turquía: sus posibilidades de clasificación quedarán seriamente comprometidas.

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El seleccionado paraguayo previo a su primer juego ante Estados Unidos. (Stu Forster/Getty Images)

Tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026

Fixture del Grupo D del Mundial 2026