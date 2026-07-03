Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Scaloni busca seguir abriéndose camino a la defensa del título ante el seleccionado revelación de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina disputa este viernes su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026. Desde las 19.00, enfrenta a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final, encuentro que podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública y Disney+.

El equipo que conduce Lionel Scaloni es uno de los únicos tres, junto a México y Francia, que finalizó la fase de grupos con puntaje perfecto, gracias a las victorias 3-0 sobre Argelia, 2-0 sobre Austria y 3-1 ante Jordania. Además, tiene a Lionel Messi como máximo artillero de la Copa del Mundo, privilegio que comparte con Kylian Mbappé con 6 goles.

Cabo Verde es la gran revelación de este Mundial, que es el primero de toda su historia, habiendo logrado la clasificación en la segunda posición de un grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita, en el que pese a no sumar victorias, se mantuvo invicta con tres empates. En sus labores defensivas radica el principal foco de atención que planteó el DT argentino, destacando esa tarea y asegurando que los vigentes campeones del mundo afrontarán el partido con máxima seriedad.

Argentina busca sellar su boleto a octavos de final.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Cabo Verde?

Si Argentina gana contra Cabo Verde sellará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que se medirá al ganador de la llave que horas antes decidirán Australia y Egipto, el martes 7 de julio en Atlanta.

contra Cabo Verde sellará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que se medirá al ganador de la llave que horas antes decidirán Australia y Egipto, el martes 7 de julio en Atlanta. Si Argentina empata con Cabo Verde en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, el boleto a octavos de final se decidirá en tanda de penales.

con Cabo Verde en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, el boleto a octavos de final se decidirá en tanda de penales. Si Argentina pierde con Cabo Verde quedará inmediatamente eliminada del Mundial y será el seleccionado africano el que avanzará a octavos de final.

Probables formaciones de Argentina y Cabo Verde

La Selección Argentina podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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El seleccionado caboverdiano haría lo propio con Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes y Dailon Livramento.