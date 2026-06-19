Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde hoy ante Haití por el Mundial 2026

La Verdeamarela se mide con los caribeños por la segunda fecha de la fase de grupos, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Este viernes 19 de junio, la Selección de Brasil se enfrenta a Haití por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un duelo trascendental de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final. El encuentro que se disputa en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, comienza a las 21:30 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje de Alejandro Hernandez.

El combinado que dirige Carlo Ancelotti no tuvo su mejor desempeño en el debut mundialista, ya que viene de empatar 1-1 ante Marruecos pero con un déficit desde la creación de juego y falta de generación de chances de peligro contra el arco rival. Además, todavía no puede utilizar a Neymar Júnior, que continúa llevando a cabo la recuperación de su lesión muscular.

Neymar Júnior, futbolista de la Selección de Brasil. (Getty Images)

En contraparte, el combinado de Centroamérica sufrió una caída en la primera jornada de la cita máxima disputada en la región del norte del continente. En su estreno, perdió 1-0 frente a Escocia y ocupa el último lugar del grupo C, justo en la previa del compromiso estelar contra el seleccionado 5 veces campeón del mundo, es decir el máximo ganador de este certamen de elite.

Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde hoy ante Haití

Si Brasil gana: llegaría a cuatro puntos en el grupo C y quedaría prácticamente clasificado , ya que en el peor de los casos ocuparía el tercer lugar de la zona porque Haití no podría alcanzarlo. Aunque aún restaría equipararlo con los otros terceros, 8 de 12 avanzan de ronda.

llegaría a cuatro puntos en el grupo C y quedaría , ya que en el peor de los casos ocuparía el tercer lugar de la zona porque Haití no podría alcanzarlo. Aunque aún restaría equipararlo con los otros terceros, 8 de 12 avanzan de ronda. Si Brasil empata: alcanzaría las dos unidades en el grupo C y complicaría su clasificación , dejando abierto el desenlace para definir la historia en la última fecha.

alcanzaría las dos unidades en el grupo C y , dejando abierto el desenlace para definir la historia en la última fecha. Si Brasil pierde: seguiría con un solo punto en el grupo C y estaría obligado a ganar la última fecha ante Escocia. Caso contrario, quedaría eliminado en la fase de grupos, lo que marcaría una huella imborrable en la historia de su selección.

Los futbolistas de Brasil en la Copa del Mundo 2026. (Getty Images)

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La tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026

El fixture del grupo C en el Mundial 2026