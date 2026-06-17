¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde vs. Uzbekistán hoy por el Mundial 2026?

Tras el empate entre Portugal y RD Congo, el seleccionado cafetero quiere cerrar la Jornada 1 como líder indiscutido del Grupo K.

Esta noche, en el último turno de actividad del día final de la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, Colombia enfrenta al seleccionado asiático de Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca, que fue la sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Dada la novedad para esta edición, con 48 equipos y 32 clasificados directos a los 16avos de final, incluso un triunfo en el primer partido prácticamente aseguran el paso a la siguiente ronda. Y eso es lo que buscará la selección cafetera en tierras mexicanas.

Colombia se estrena en la Fase de Grupos del Mundial 2026. (Getty)

¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde vs. Uzbekistán?

Si Colombia gana vs. Uzbekistán sumará tres puntos, iniciando con el pie derecho su paso por el Mundial 2026, quedando como líder indiscutido del Grupo K, tras el empate de Portugal contra RD Congo. De paso, con ello también se pondrá de cara a asegurar la clasificación a 16avos de final.

vs. Uzbekistán sumará tres puntos, iniciando con el pie derecho su paso por el Mundial 2026, quedando como líder indiscutido del Grupo K, tras el empate de Portugal contra RD Congo. De paso, con ello también se pondrá de cara a asegurar la clasificación a 16avos de final. Si Colombia empata ante Uzbekistán sumará un punto, obligándose a hacerlo bien contra RD Congo o Portugal en las siguientes fechas del grupo. Los cuatro equipos quedarán en igualdad de condiciones para las siguientes dos fechas.

ante Uzbekistán sumará un punto, obligándose a hacerlo bien contra RD Congo o Portugal en las siguientes fechas del grupo. Los cuatro equipos quedarán en igualdad de condiciones para las siguientes dos fechas. Si Colombia pierde contra Uzbekistán se quedará sin puntos, última del Grupo K y deberá ajustar rápidamente, buscando un triunfo obligatorio contra RD Congo o Portugal en las siguientes jornadas de la Fase de Grupos.

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

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El estudio incluso indica que sumando 3 puntos y teniendo una diferencia de gol negativa de -2, es más probable clasificar a 16avos de final que quedarse afuera en fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo K

Fixture del Grupo K