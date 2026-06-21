Qué pasa si España gana, empata o pierde hoy ante Arabia Saudita por el Mundial 2026

Este domingo España puede asegurar su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este domingo 21 de junio la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa avanzando en la segunda fecha de la fase de grupos. En este caso, con España vs. Arabia Saudita en Atlanta y Uruguay vs. Cabo Verde en Miami por el Grupo H, y Bélgica contra Irán en Los Angeles y Nueva Zelanda frente a Egito en Vancouver por el Grupo G.

En el caso de la Roja, que llega como una de las principales candidatas al ser la actual campeona de la Eurocopa y finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA (en 2023 venció a Croacia y en 2025 cayó con Portugal), su compromiso con el elenco asiático es clave para saber su futuro cercano.

Es que los de Luis de la Fuente llegaron a Norteamérica con la intención de quedarse con el primer puesto de su zona para evitar chocarse en los 16vos de final con el líder del Grupo J, que probablemente sea la Selección Argentina (que en su turno en la primera venció de manera contundente 3 a 0 a Argelia). Sin embargo, el 0 a 0 con Cabo Verde complicaron los planes.

Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Australia

Lamine Yamal en el primer partido de España frente a Cabo Verde en Atlanta. Getty Images.

Si España gana: alcanzaría los 4 puntos y aseguraría su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. No obstante, todavía no tendría garantizado el primer puesto del Grupo H.

alcanzaría los 4 puntos y aseguraría su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. No obstante, Si España empata: quedaría con 2 puntos y llegará a la última fecha con necesidad de ganarle a Uruguay , no solo para ver si queda primero, sino con el principal objetivo de sellar su clasificación a la siguiente instancia.

, no solo para ver si queda primero, sino con el principal objetivo de sellar su clasificación a la siguiente instancia. Si España pierde: quedará con una sola unidad y precisará indispensablemente de una victoria frente a los charrúas para seguir con vida en la competencia.

El fixture del Mundial 2026

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En síntesis