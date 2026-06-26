Este viernes 26 de junio se enfrentan Cabo Verde y Arabia Saudita por la fecha 3 del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston. El encuentro comienza a las 21:00 horas (Argentina) y se puede ver por Paramount+ y DSports. Además, el árbitro es el francés François Letexier y en el VAR está el italiano Marco Di Bello.
Mundial 2026
Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO y ONLINE vía DSports por el Mundial 2026: minuto a minuto
Cabo Verde y Arabia Saudita cierran el Grupo H del Mundial, donde buscan el pasaje hacia los 16avos de final. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
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