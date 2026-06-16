Qué pasa si Francia gana, empata o pierde hoy vs. Senegal por el Mundial 2026

El seleccionado galo quiere evitar que se repita el batacazo que dio el representativo africano en Corea y Japón, hace 24 años.

Tras coronar en 2018 y ser subcampeona en 2022, la Selección de Francia llegó al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas a quedarse con el título y debe comenzar a confirmarlo este mismo martes, enfrentando desde las 16.00 (hora de Argentina) a Senegal en el MetLife Stadium de New Jersey, por el Grupo I.

El representativo africano sabe de amargar al conjunto galo en un estreno mundialista, pues dio uno de los grandes batacazos en Corea y Japón 2002 al vencerla 1-0 en Seúl gracias a un gol de Bouba Diop, derrota que terminaría marcando la eliminación en fase de grupos de quienes llegaban como campeones del mundo defensores.

Francia está lista para su estreno en el Mundial.

Kylian Mbappé y compañía pretenden que aquello sea solo un mal recuerdo e iniciar con el pie derecho su participación en un certamen que, como el de hace 24 años tiene sede compartida. Claro que en caso de no conseguirlo, el hecho de que en la presente edición avancen de ronda también los ocho mejores terceros haría menos apremiante la situación.

¿Qué pasa si Francia gana, empata o pierde vs. Senegal?

Si Francia gana vs. Senegal sumará tres puntos, confirmará cartel de candidata y quedará en la primera posición del Grupo I, en solitario o compartida.

vs. Senegal sumará tres puntos, confirmará cartel de candidata y quedará en la primera posición del Grupo I, en solitario o compartida. Si Francia empata ante Senegal sumará un punto y deberá esperar al desenlace del partido que Noruega e Irak disputarán a continuación para conocer su posición en el grupo.

ante Senegal sumará un punto y deberá esperar al desenlace del partido que Noruega e Irak disputarán a continuación para conocer su posición en el grupo. Si Francia pierde contra Senegal se quedará sin puntos y repetirá el mal paso de Corea y Japón 2002 en el debut.

Las probables formaciones de Francia y Senegal

El seleccionado francés que por tercer Mundial conduce Didier Deschamps alinearía con Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé; Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.

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La Selección de Senegal podría salir a la cancha con Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Lamine Camara; Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye; Sadio Mané y Nicolas Jackson.

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