Qué pasa si Francia gana, empata o pierde hoy vs. Suecia por el Mundial 2026

Franceses y suecos miden fuerzas en New Jersey para definir un nuevo clasificado a octavos de final.

La Selección de Francia fue una de las únicas tres, junto con México y Argentina, que superó con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que no solo es amplia favorita a ganar la llave de dieciseisavos de final en la que quedó emparejada con Suecia, sino que también continúa siendo una de mas máximas candidatas a quedarse con el título.

De momento han sido victorias 3-1 ante Senegal, 3-0 ante Irak y 4-1 sobre Noruega con destacadas actuaciones de quienes estaban llamadas hacer sus máximas figuras, porque tanto Kylian Mbappé como Ousmane Dembélé llevan anotados cuatro goles, mientras que Michael Olise encabeza la lista de máximos asistidores del certamen con tres.

Mucho más irregular ha sido el andar de Suecia, que tras una contundente goleada 5-1 sobre Túnez, cayó por el mismo marcador ante Países Bajos, que ayer mismo fue eliminada del Mundial a manos de Marruecos. En el cierre de la fase de grupos, igualó 1-1 con Japón para terminar clasificándose como una de las mejores terceras.

El encuentro entre franceses y suecos se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey a partir de las 18.00 en hora de Argentina.

Francia es amplia favorita a clasificar a los octavos de final.

¿Qué pasa si Francia gana, empata o pierde vs. Suecia?

Si Francia gana ante Suecia abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar a Paraguay.

ante Suecia abrochará su boleto a los octavos de final del Mundial, instancia en la que deberá enfrentar a Paraguay. Si Francia empata con Suecia en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, definirá la clasificación en tanda de penales.

con Suecia en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, definirá la clasificación en tanda de penales. Si Francia pierde quedará automáticamente eliminada del Mundial 2026 y será Suecia la selección que enfrentará a Paraguay en octavos de final.

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Las probables formaciones de Francia y Suecia

El seleccionado francés saltaría al terreno de juego con Mike Maignan, Lucas Digne, Daypor Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise y Bradley Barcola.

El seleccionado sueco haría lo propio con Widell Zetterstorm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari, Alexander Isak, Anthony Elenga, Viktor Gyokeres.

Data clave

Francia y Suecia jugarán los dieciseisavos de final en el MetLife Stadium.

jugarán los dieciseisavos de final en el MetLife Stadium. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé registran cuatro goles cada uno en el Mundial.

y Ousmane Dembélé registran cuatro goles cada uno en el Mundial. Paraguay enfrentará en los octavos de final al ganador de este partido.