Qué selecciones pueden clasificar a 16° de final del Mundial 2026 este 20 de junio

Estados Unidos y México fueron las dos primeras selecciones en meterse a la fase de eliminación directa. Este sábado, cinco naciones pueden asegurar su lugar.

El pasado jueves por la noche, México venció a Corea del Sur por la mínima y se convirtió en la primera selección en lograr la clasificación a la fase de eliminación directa del Mundial 2026 al conseguir seis puntos sobre seis posibles en las primeras dos fechas.

Este viernes, Estados Unidos hizo lo propio al ganarle a Australia y también aseguró su pase a 16° de final de la Copa del Mundo. De momento, transcurridos los primeros ocho partidos de la fecha 2 del certamen global, solo estas dos selecciones se metieron a la ronda de mata-mata, aunque Brasil y Marruecos también consiguieron la clasificación virtual.

Este sábado 20 de junio, feriado en la República Argentina por el Día de la Bandera, se jugarán cuatro compromisos del Mundial y, en ellos, tres seleccionados pueden asegurar su clasificación a 16° de manera completa.

El primero de ellos puede ser Suecia. Luego del triunfo por 5 a 1 ante Túnez en el debut, los nórdicos enfrentarán a Países Bajos desde las 14 horas de Argentina. Con un triunfo quedarán 100% confirmados entre los 32 mejores, mientras que el empate los dejará virtualmente clasificados. Los neerlandeses, con una victoria, estarán 99% adentro de la fase final.

En el segundo turno, chocarán Alemania y Costa de Marfil. Ambos victoriosos en la primera fecha, quien se quede con el duelo que se disputará en Canadá conseguirá la clasificación, aunque el empate también dejaría a ambos a tiro del pase de ronda.

Suecia, una de las selecciones que puede clasificar hoy (Getty)

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En el duelo entre Ecuador y Curazao no pueden haber clasificados, aunque en el último partido de la jornada, que se disputará en la madrugada del domingo (1AM) entre Túnez y Japón, un triunfo de los nipones los dejarán casi clasificados a la próxima ronda.

En resumen, Alemania, Costa de Marfil y Suecia pueden asegurar la clasificación total este sábado 20 de junio, mientras que Países Bajos y Japón podrían quedar un 99% adentro de los 16° de final.

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

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9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

Las tablas de posiciones del Mundial 2026