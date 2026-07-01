El defensor de la Selección Argentina advierte que el rival por los 16vos de final no será un escollo fácil de sortear.

Un porcentaje importante del ambiente del fútbol apostaba que este viernes 3 de julio la Selección Argentina enfrentaría a Uruguay por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, por el Grupo H, los charrúas y Arabia Saudita quedaron afuera, España quedó primera y Cabo Verde quedó segunda.

Por consiguiente, el combinado africano se quedó con el cupo para ser el contrincante de la Albiceleste en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Y si bien su historia en la competencia ecuménica es prácticamente nula, Lisandro Martínez advierte que el plantel no se confía simplemente con ser Argentina.

“Va a ser un partido durísimo, tienen un equipo muy intenso, jugadores rápidos que defienden bien en bloques, pero tenemos que pensar en nuestras cosas buenas, tratar de estar enfocados y ganarlo”, comentó Licha en una conversación que mantuvo con el sitio oficial de la FIFA a raíz del partido de Argentina vs. Cabo Verde de este viernes 3 de julio.

En esa misma línea, el defensor de la Selección Argentina destacó: ”Hay que estar tranquilos y humildes, sabiendo que por momentos pueden tener la pelota y cuando tengamos nuestras situaciones hacer los goles y después defender como hacemos siempre”.

Lisandro Martínez es ganó la titularidad en el once de la Selección Argentina. Getty Images.

Por otro lado, el zaguero del Manchester United resltó el valor agregado que aporta Lionel Messi al plantel: ”Nuestra selección tiene una conexión y unión, no solo con nosotros, sino con la gente que se puede sentir y ni hablar de Leo, que tenerlo te hace mejor, mejora todo el equipo, entonces uno se genera una confianza y da la vida por el equipo. Él da el ejemplo desde la acción, si lo ves corriendo y peleando te contagia”.

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Lisandro Martínez se concentra en disfrutar el Mundial 2026

“Salir de donde salí yo es un porcentaje para poder llegar a donde estoy hoy, lo agradezco día a día y trato de ser consciente. Disfruto y dejo todo por nuestra selección y representar a los argentinos“, expresó Lisandro Martínez, a pocas horas de disputar los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

Y cerró: “Mi juego es ir a cada pelota como la última, trato de transmitir eso, competir y que los hinchas se sientan representados”.