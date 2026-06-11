A los 28 años, el cordobés jugará su segundo Mundial, consolidado como uno de los mejores defensores del planeta y líder absoluto de la zaga de la Selección Argentina.

Cristian Romero será nuevamente protagonista de un Mundial, llegando a esta edición de 2026 consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición. Tras recuperarse a tiempo de su lesión, el Cuti buscará volver a llevar a la Selección Argentina a lo más alto del certamen.

Tras varias temporadas en la Premier League con el Tottenham Hotspur, el defensor cordobés buscará revalidar su chapa de campeón con la Albiceleste. Su agresividad en la marca, su capacidad de anticipo y su salida limpia desde el fondo lo convierten en un pilar clave del equipo.

Romero ganó la Europa League en 2025. (Foto: Getty Images)

Campeón de América (por duplicado, en 2021 y 2024), del Mundo y de la Finalíssima con Argentina, Romero es un caudillo en Argentina. El Mundial 2026 lo tiene en la marquesina de las principales figuras defensivas del torneo, y su presente en Inglaterra hace que gigantes como el Real Madrid y Manchester United lo tengan en el radar para este mercado.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Cristian Romero?

Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1998

27 de abril de 1998 Lugar de nacimiento: Córdoba capital, Provincia de Córdoba

Córdoba capital, Provincia de Córdoba Edad actual: 28 años

28 años Nombre de la madre: Rosa

Rosa Nombre del padre: Víctor

Víctor Hermanos: Franco

Cuti Romero (tercero de la fila de abajo) con San Lorenzo de Córdoba. (Foto: Cuti Romero)

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Romero nació en la ciudad de Córdoba y desde muy chico respiró fútbol. Sus primeros pasos los dio en los potreros de su barrio y luego se formó en las divisiones inferiores de Belgrano, el club de sus amores, donde debutó profesionalmente en 2016. Tras momentos difíciles en el Pirata donde casi deja el fútbol por falta de oportunidades, fue vendido al Genoa de Italia, donde su carrera despegó de manera meteórica hacia la élite europea.

Estadísticas y presente en Tottenham Hotspur

Partidos jugados: 156 (32 en la última temporada)

156 (32 en la última temporada) Goles: 13 (6 en la última temporada)

13 (6 en la última temporada) Asistencias: 7 (1 en la última temporada)

7 (1 en la última temporada) Títulos: UEFA Europa League 2024/25

El camino de Cristian Romero en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Argentina 1 Chile 1 (Eliminatorias Qatar 2022).

3 de junio de 2021 – Argentina 1 Chile 1 (Eliminatorias Qatar 2022). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 51.

51. Goles marcados: 3.

3. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

El rol del Cuti Romero es de titular indiscutido y caudillo de la defensa. En el esquema de Scaloni, ocupa el puesto de primer marcador central (habitualmente acompañado por Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez), siendo la principal carta de la línea de fondo.

Su primera alternativa en la posición era Leonardo Balerdi, pero su baja por lesión lo dejó sin reemplazante natural. En caso de que no esté a disposición, Otamendi ocuparía su puesto en la parte derecha y luego aparecerían Lisandro o Facundo Medina como alternativas del otro lado.

Cotización, contrato y valor de mercado de Cristian Romero

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor del Tottenham Hotspur tiene actualmente un valor de mercado de 45 millones de euros, siendo uno de los defensores sudamericanos más valiosos del mundo.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor del Tottenham Hotspur tiene actualmente un valor de mercado de 45 millones de euros, siendo uno de los defensores sudamericanos más valiosos del mundo. Salario: en Tottenham y según lo expresado por el sitio web Capology, Cuti Romero percibe, entre salario bruto y bonus, alrededor de 3.000.000 de euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el equipo londinense hasta el 30 de junio de 2029.

en Tottenham y según lo expresado por el sitio web Capology, Cuti Romero percibe, entre salario bruto y bonus, alrededor de 3.000.000 de euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el equipo londinense hasta el 30 de junio de 2029. Cláusula de rescisión: Tottenham no suele fijar cláusulas de salida accesibles para sus figuras, por lo que actualmente no posee una cifra oficial de rescisión.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Cristian Romero

Romero casado con Karen Cavaller, una joven cordobesa que lo acompaña desde sus inicios, cuando recién daba sus primeros pasos en Belgrano y atravesaba momentos de incertidumbre en su carrera. En 2018 se conocieron y dos años después se casaron.

Juntos formaron una hermosa familia y son padres de Valentino y Lucy. El primero nació a fines de 2021, mientras que la segunda llegó en 2024. En sus redes sociales, el zaguero suele compartir los momentos de descanso en su hogar, dejando claro que su familia es el sostén emocional que necesita.

Cuti Romero con su familia. (Foto: @cutiromero2)