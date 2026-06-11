Quién es Facundo Medina: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del defensor de la Selección Argentina

A los 27 años, el defensor surgido de River jugará su primera Copa del Mundo con la Albiceleste.

Facundo Medina fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026. De buena temporada en Olympique de Marsella, el defensor de 27 años jugará por primera vez este certamen en su carrera.

Después de su paso por el elenco francés, en el que está a préstamo y en los próximos días se definirá su futuro, el surgido de las inferiores de River le dará una doble variante a Scaloni debido a que puede hacer las veces tanto de segundo marcador central como de lateral por izquierda.

Facundo Medina, defensor argentino.

Esta Copa del Mundo será su primer certamen con la mayor, ya que si bien formó parte de las prelistas de Scaloni para los anteriores torneos, nunca quedó en el recorte definitivo. Con la Sub 20 fue parte del plantel que disputó el Mundial Sub 20 de 2019, donde quedó eliminado en octavos de final. Además fue medallista de oro en el Preolímpico 2020.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Facundo Medina?

Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1999.

28 de mayo de 1999. Lugar de nacimiento: Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Edad actual: 27 años.

27 años. Nombre de la madre: Karina.

Karina. Nombre del padre: Eduardo.

Eduardo. Hermanos: Maxi, Franco, Oriana y Luana.

Facundo Medina de niño.

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Facundo nació en Villa Fiorito, tierra icónica para el fútbol argentino por ser la cuna de Diego Maradona. Durante su infancia junto a sus tíos, salía a juntar cartones por el barrio para llevar un plato de comida a la mesa. A los 12 años ingresó a la pensión de River y allí inició su camino en las divisiones inferiores del club.

Estadísticas y presente en Olympique de Marsella

Partidos jugados: 26 (registros de su primera temporada 2025/26 en el club marsellés)

26 (registros de su primera temporada 2025/26 en el club marsellés) Goles: 0

0 Asistencias: 1

1 Títulos: no ganó.

El camino de Facundo Medina en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 13 de octubre de 2020 – Bolivia 1 vs. Argentina 2 (Eliminatorias Sudamericanas).

Títulos ganados con la Mayor: ninguno.

Partidos jugados: 9.

Goles marcados: 0.

Mundial anterior: no jugó.

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Dentro de la estructura táctica de la Albiceleste, Facundo Medina no parte como titular indiscutido, sino como la principal variante de recambio para la defensa. Al ser zurdo natural, es el relevo perfecto para dar descanso o cubrir a centrales como Lisandro Martínez.

Sin embargo, su gran valor agregado radica en su polifuncionalidad. Scaloni valora enormemente su capacidad para jugar como zaguero central izquierdo, pero también para desempeñarse de lateral izquierdo más contenido en una clásica línea de cuatro o actuar como un “stopper” cuando Argentina decide jugar con una línea de tres centrales.

Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale : según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor de 27 años de Olympique Marsella tiene un valor de 18 millones de dólares.

: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor de 27 años de Olympique Marsella tiene un valor de 18 millones de dólares. Salario : Según Capology, sitio especializado, el defensor del elenco francés percibe un sueldo de 5 millones de dólares por temporada.

: Según Capology, sitio especializado, el defensor del elenco francés percibe un sueldo de 5 millones de dólares por temporada. Cláusula de rescisión: no cuenta con cláusula de rescisión en el elenco francés. Cabe destacar que Olympique Marsella tiene una opción de compra de 22 millones para comprarlo y caso contrario deberá volver a Lens.

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Vida personal: familia, pareja e hijos

Facundo Medina junto a su madre. (Facumedina99_).

Sin hijos, Medina no suele mostrar en redes sociales su vida privada. Por el momento se encuentra soltero desde su relación con Celeste, con quien terminó en 2021. Desde allí solamente subió imágenes junto a su madre y sus familiares en cada visita al país durante sus vacaciones.