Dónde y en qué estadio se está jugando Argelia vs. Austria por el Mundial 2026

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, los integrantes del Grupo J, el mismo de Argentina, cierran la primera ronda de la cita mundialista con la clasificación en juego.

Por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Austria se mide este sábado ante su par de Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Con arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev, los equipos del Grupo J protagonizan un entretenido duelo con la clasificación en juego.

El Arrowhead Stadium es el escenario de 6 partidos en este Mundial, incluyendo el de este sábado. Es la casa de Kansas City Chiefs, el equipo de la NFL, y cuenta con capacidad para más de 76 mil espectadores. El estadio fue inaugurado en 1972 y construido por la firma de arquitectos Kivett and Myers.

En esta cita, ya albergó un duelo de la Selección Argentina. Fue nada menos que en el debut de los campeones defensores ante Argelia con goleada de la Albiceleste y triplete histórico de Lionel Messi. En adelante, será el escenario de un compromiso de 16avos de final y otro de cuartos.

Lionel Messi en el Arrowhead Stadium. (Foto: Getty)

Además, fue parte de las sedes de la Copa América 2024 en Estados Unidos, aunque solo fue utilizado en un duelo: el triunfo por la mínima de Uruguay al elenco local por la fase de grupos. Mathías Olivera gritó el único tanto en aquel partido.

Partidos del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium

Fase de grupos: Argentina 3-0 Argelia – 16 de junio

Fase de grupos: Ecuador 0-0 Curazao – 20 de junio

Fase de grupos: Túnez 1-3 Países Bajos – 25 de junio

Fase de grupos: Austria vs. Argelia – 27 de junio

16avos de final: 1K (Colombia o Portugal) vs. Ghana – 3 de julio

Cuartos de final: por definir – 11 de julio

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Los grupos del Mundial 2026

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

Argelia y Austria juegan su pase por el Grupo J en el Arrowhead Stadium.

juegan su pase por el Grupo J en el Arrowhead Stadium. 76 mil espectadores es la capacidad del Arrowhead Stadium, inaugurado en el año 1972.

es la capacidad del Arrowhead Stadium, inaugurado en el año 1972. Ilgiz Tantashev es el árbitro uzbeko designado para este partido del 27 de junio.