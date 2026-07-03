Quién es Deroy Duarte, el autor del gol de Cabo Verde vs. Argentina por el Mundial 2026

En el arranque del segundo tiempo, el elenco africano igualó el partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este viernes, Argentina se midió ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinante por un lugar en los octavos. En ese sentido, los vigentes campeones comenzaron arriba en el marcador gracias al tanto de Lionel Messi, pero luego llegó la sorpresa. En el arranque del segundo tiempo, Deroy Duarte convirtió el 1-1 y cambió la historia.

SORPRESA PARA LA SELECCIÓN: EMPATÓ CABO VERDE



El seleccionado africano toqueteó bien con la pelota y puso el 1-1 para golpear a la Argentina en los 16avos de final. pic.twitter.com/aCYf8v7Yah — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Desde que empezó el complemento, el combinado africano era el dueño total de la posesión y se jugaba cerca del área albiceleste. De hecho, apenas unos segundos antes Emiliano Martínez había atajado una pelota complicada, para mantener la valla invicta, que luego se rompería. Así, tras la asistencia de Ryan Mendes, se encargó de marcar un gol histórico para su país.

Lo cierto es que Deroy Duarte convirtió el 1-1 de Cabo Verde frente a la Selección Argentina, cuando transcurrían 14 minutos del segundo tiempo. Luego de recibir un pase desde la banda derecha, controló dentro del área y sacó un disparo cruzado que se estrelló contra el costado de la red más lejana y venció al Dibu, que nada pudo haber hecho por la cercanía.

¡¡PASE DE CAÑO DE MOREIRA, REMATE CRUZADO DE DUARTE Y GOLAZO DE CABO VERDE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA EN 13' ST!!



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Quién es Deroy Duarte, figura de Cabo Verde

Nacido el 9 de abril de 1999 en Rótterdam, Países Bajos, se nacionalizó caboverdiano y decidió representar al elenco africano. De hecho, su hermano Daros Duarte también juega en la Selección, por lo que fue una decisión familiar. Por otro lado, cabe resaltar que acumula un total de 35 partidos disputados y este fue su primer gol con la camiseta del seleccionado.

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Deroy Duarte, autor del gol de Cabo Verde ante Argentina en el Mundial. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que llegó hasta la Sub-21 de Países Bajos, pero en la Mayor eligió a Cabo Verde. El mediocampista derecho de 1.77m que tiene un valor de 1,8 millones de euros, realizó las divisiones inferiores en Sparta Rótterdam, donde se formó hasta convertirse en profesional. En la actualidad, se desempeña en el Ludogorets de Hungría.

Los convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

ARQUEROS : Vozinha (GD Chaves – Portugal), C. J. Dos Santos (San Diego FC – Estados Unidos) y Márcio Rosa (PFC Montana – Bulgaria).

: Vozinha (GD Chaves – Portugal), C. J. Dos Santos (San Diego FC – Estados Unidos) y Márcio Rosa (PFC Montana – Bulgaria). DEFENSORES : Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Logan Costa (CF Villarreal – España), Joao Paulo (FCSB – Rumania), Diney Borges (Al-Bataeh SCC – Emiratos Árabes Unidos), Stopira (SCU Torreense – Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew – Estados Unidos), Wagner Pina (Trabzonspor – Turquía), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica – Portugal ) y Kelvin Pires (SJK – Finlandia).

: Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Logan Costa (CF Villarreal – España), Joao Paulo (FCSB – Rumania), Diney Borges (Al-Bataeh SCC – Emiratos Árabes Unidos), Stopira (SCU Torreense – Portugal), Steven Moreira (Columbus Crew – Estados Unidos), Wagner Pina (Trabzonspor – Turquía), Sidny Lopes Cabral (SL Benfica – Portugal ) y Kelvin Pires (SJK – Finlandia). VOLANTES : Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar – Rusia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Países Bajos), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad – Bulgaria), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Hungría), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC – Portugal) y Yannick Semedo (Farense SC – Portugal).

: Kevin Pina Lenini (FK Krasnodar – Rusia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Países Bajos), Deroy Duarte (PFC Ludogoretz Razgrad – Bulgaria), Laros Duarte (Puskás Akadémia – Hungría), Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes SC – Portugal) y Yannick Semedo (Farense SC – Portugal). DELANTEROS : Ryan Mendes (Igdir FK – Turquía), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Chipre), Willy Semedo (Omonoia Nicosia – Chipre), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugal), Benchimol (Akron Tolyatti – Rusia), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv – Israel), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir – Turquía) y Dailon Livramento (Casa Pia AC – Portugal).

: Ryan Mendes (Igdir FK – Turquía), Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Chipre), Willy Semedo (Omonoia Nicosia – Chipre), Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugal), Benchimol (Akron Tolyatti – Rusia), Hélio Varela (Macabi Tel Aviv – Israel), Nuno Da Costa (Istanbul Basaksehir – Turquía) y Dailon Livramento (Casa Pia AC – Portugal). DT: Bubista.