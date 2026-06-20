¿Quién es el árbitro de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por el Grupo E de la Copa del Mundo.

Este sábado 20 de junio, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Alemania y Costa de Marfil se encuentran frente a frente. Ambos seleccionados se impusieron ante Curazao y Ecuador respectivamente, en sus presentaciones, por lo que quedaron muy cerca de conseguir la clasificación a los 16avos de final.

Así las cosas, bajo la órbita del Grupo E, alemanes y marfileños chocan con el BMO Field Stadium de la ciudad de Toronto como testigo y como escenario. Paralelamente, el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez es el encargado principal de impartir justicia. A su vez, también está confirmada la terna completa para este cotejo.

Benítez tiene 43 años de edad y nació en Asunción del Paraguay. Forma parte de la lista internacional de árbitros de la FIFA desde 2019, por lo que cuenta con una trayectoria interesante en su haber. Paralelamente, comenzó a dirigir partidos de la máxima categoría del fútbol de su país en 2015. Es decir, hace más de una década.

La terna de árbitros completa de Alemania vs. Costa de Marfil

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) Asistente 1: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Eduardo Cardozo (Paraguay) Asistente 2: Milciades Saldívar (Paraguay)

Milciades Saldívar (Paraguay) Cuarto árbitro: Khalid Alturais (Arabia Saudita)

Khalid Alturais (Arabia Saudita) Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)

Mohammed Alabakry (Arabia Saudita) VAR: Antonio García (Uruguay)

Antonio García (Uruguay) AVAR: Guillermo Pacheco Larios (México)

Guillermo Pacheco Larios (México) SVAR: Juan Soto (Venezuela)

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026