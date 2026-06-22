¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre sudamericanos y europeos por la segunda jornada.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la segunda fecha del Grupo J, la Selección de Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro egipcio Amin Mohamed Omar. A sus 40 años, el referí nacido en El Cairo cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Mohamed Omar es uno de los jueces con mayor cartel del continente africano, acumulando una enorme experiencia desde que es internacional en 2017. Ha dirigido encuentros decisivos en la Copa Africana de Naciones (ediciones 2019, 2021 y 2023) y en las ligas de máxima presión del mundo árabe, además de registrar experiencia previa en torneos juveniles de la FIFA.

Amin Mohamed Omar. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Argentina vs. Austria

Para este gran choque mundialista en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), el juez principal egipcio contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Amin Mohamed Omar (Egipto)

Amin Mohamed Omar (Egipto) Árbitro asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto)

Mahmoud Abouelregal (Egipto) Árbitro asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto)

Ahmed Hossam Taha (Egipto) Cuarto árbitro: Alejandro Hernández (España)

Alejandro Hernández (España) Quinto árbitro: Diego Sánchez (España)

Diego Sánchez (España) VAR: Khamis Al Marri

Khamis Al Marri AVAR: Mahmoud Ashour

Mahmoud Ashour SVAR: Tatiana Guzman

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