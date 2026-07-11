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Mundial 2026

Quién es el árbitro de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Es el tercer partido para el colegiado de 38 años en lo que va de la Copa del Mundo.

Joao Pinheiro es el árbitro principal del partido entre Argentina y Suiza.
© Getty ImagesJoao Pinheiro es el árbitro principal del partido entre Argentina y Suiza.

La Selección Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City para completar los cuartos de final del Mundial 2026. El partido que está programado para comenzar a las 22.00 dejará definido qué seleccionados serán los cuatro semifinalistas del certamen FIFA.

El árbitro designado para el encuentro es el portugués Joao Pinheiro, de 38 años e internacional desde 2016. Será su tercer partido como juez principal en lo que va de la Copa del Mundo, pues ya le tocó impartir justicia en la goleada de Suiza 4-1 sobre Bosnia y en el triunfo de Canadá 1-0 sobre Sudáfrica.

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En esos dos partidos, el colegiado oriundo de Vila Nova mostró un total de cinco tarjetas amarillas y realizó una expulsión. La recibió el bosnio Tarik Muharemovic, por cortar como último hombre un avance claro del seleccionado suizo.

La roja de Pinheiro a Muharemovic.

La roja de Pinheiro a Muharemovic.

Equipo arbitral completo para Argentina vs. Suiza

Árbitro: Joao Pinheiro – Portugal

Asistente 1: Bruno Jesus – Portugal

Asistente 2: Luciano Maia – Portugal

Cuarto árbitro: Drew Fischer – Canadá

VAR: Guillermo Pacheco – México

AVAR: Juan Lara – Chile

SVAR: Marco Di Bello – Italia

Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
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