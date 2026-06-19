¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

El español es internacional desde 2014, pero será su primer partido como principal en una Copa del Mundo.

Las selecciones de Brasil y Haití se enfrentan este viernes en el Lumen Field Stadium de Philadelphia necesitadas de una victoria para no complicar su clasificación a dieciseisavos de final. Es que el equipo sudamericano se estrenó en el Mundial con empate 1-1 ante Marruecos, mientras que los representantes de Concacaf cayeron 1-0 ante Escocia.

El árbitro del partido será el español Alejandro Hernández Hernández, de 43 años, que viene de oficiar como cuarto precisamente en el encuentro entre escoceses y haitianos, por la primera fecha del Grupo C. Con 22 años de trayectoria, es internacional desde 2014, pero será su primera aparición como principal en una Copa del Mundo.

Alejandro Hernández Hernández.

El oriundo de Lanzarote estará asistido por sus compatriotas José Enrique Naranjo y Diego Sánchez como jueces de línea, mientas que el suizo Sandro Schaerer oficiará como cuarto árbitro. Además, Carlos Del Cerro Grande, también español, será el principal responsable del VAR, asistido por el francés Willy Delajod como AVAR.

Probables formaciones de Brasil vs. Haití

Todavía sin poder contar con Neymar, se espera que Brasil salte a la cancha con Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha.

El seleccionado haitiano, por su parte, lo haría con Placide; Martin Expérience, Delacroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Ruben Providence, Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.

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