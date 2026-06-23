Quién es el árbitro de Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

El segundo partido de Colombia en la Fase de Grupos del Mundial 2026 tendrá a cargo del arbitraje al internacional italiano Maurizio Marianni.

Este martes, la Selección Colombia hace su segunda presentación en la Copa del Mundo ante su par de RD Congo, en un partido pactado a disputarse en el Estadio Guadalajara de México, y que contará con el arbitraje del italiano Maurizio Marianni.

El colegiado italiano Maurizio Marianni es el árbitro de Colombia vs. RD Congo por la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, en su segunda presentación en esta Copa del Mundo, luego de haber sido el encargado de impartir justicia en el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita. En aquel encuentro, apenas mostró una amarilla, al central árabe Abdulelah Al-Amri.

Maurizio Marianni dirigió Arabia vs. Uruguay en esta Copa del Mundo. (Getty)

Maurizio Marianni, de 44 años, es uno de los árbitros mejor considerados de todo el fútbol europeo, habitual elegido para los partidos importantes de Serie A y con frecuentes presencias en UEFA Champions League y otras competiciones europeas. Fue el encargado de arbitrar la final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano.

Marianni también estuvo al frente del partido que terminó con la clasificación de República Checa al Mundial 2026, luego de vencer por penales a Dinamarca. Esta es su primera Copa del Mundo de la FIFA, luego de haber tenido experiencia en la Copa del Mundo Sub 20, donde dirigió la final que ganó Marruecos ante Argentina.

Marianni es un habitual de la Champions League. (Getty)

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Cuerpo arbitral de Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Árbitro : Maurizio Marianni (Italia)

: Maurizio Marianni (Italia) Asistente 1 : Daniele Bindoni (Italia)

: Daniele Bindoni (Italia) Asistente 2 : Alberto Tegoni (Italia)

: Alberto Tegoni (Italia) 4to árbitro : Juan Calderón (Costa Rica)

: Juan Calderón (Costa Rica) 5to árbitro : Juan Carlos Mora (Costa Rica)

: Juan Carlos Mora (Costa Rica) VAR : Marco Di Bello (Italia)

: Marco Di Bello (Italia) AVAR : Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos) SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

Posiciones del Grupo K

Fixture del Grupo K