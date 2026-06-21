Dónde y en qué estadio se está jugando España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Europeos y asiáticos chocan este domingo 21 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial 2026.

La Selección de España; una de las candidatas para llegar a la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026; y Arabia Saudita, que a priori aparece como la amenaza de Uruguay en la búsqueda del segundo puesto del Grupo H, se enfrentarán este domingo 21 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos.

El encuentro que tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta desde las 10 hora local (13 horas de Argentina), tiene una exigencia mayor para los dirigidos por Luis de la Fuente, dado que al empatar sorpresivamente 0 a 0 con Cabo Verde en la primera jornada precisa de los tres puntos para mantenerse con chances de quedarse con el primer puesto de la zona.

En tanto que Arabia Saudita, comandado por el griego Georgios Donis, luego de igualar 1 a 1 con los charrúas en su presentación en la Copa del Mundo 2026, buscará dar el batacazo que lo impulse a los 16vos de final, independientemente de lo que pase en la última jornada del grupo, en la que tendrá que medirse a Cabo Verde.

De hecho, al quedar todos con 1 punto e igual diferencia de gol, lo que pase en Atlanta entre España y Arabia Saudita afectará directamente al duelo entre Uruguay y Cabo Verde que se desarrollará este mismo domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el recinto en el que se está jugando el España vs. Arabia Saudita. Getty Images.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este domingo 21 de junio

Además de España vs. Arabia Saudita en Atlanta y de Cabo Verde vs. Uruguay en Miami, ambos compromisos correspondientes al Grupo H, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ofrecerá otros dos partidos este domingo 21 de junio por el Grupo G: Bélgica contra Irán en Los Angeles y Nueva Zelanda vs. Egipto en Vancouver.

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Fixture del mundial 2026

En síntesis