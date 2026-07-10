¿Quién es el árbitro de España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos por los cuartos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los cuartos de final, la Selección de España se enfrenta a la Selección de Bélgica en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro inglés Michael Oliver. A sus 41 años, el referí nacido en Ashington cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Oliver es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Premier League inglesa y en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en el Mundial de Qatar 2022.

Michael Oliver. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para España vs. Bélgica

Para este gran choque mundialista, el juez principal inglés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Árbitro asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Stuart Burt (Inglaterra) Árbitro asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

James Mainwaring (Inglaterra) Cuarto árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Ramón Abatti (Brasil) Quinto árbitro: Rafael Alves (Brasil)

Rafael Alves (Brasil) VAR: Jarred Gillett (Australia)

Jarred Gillett (Australia) AVAR: Ivan Bebek (Croacia)

Ivan Bebek (Croacia) SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Joe Dickerson (Estados Unidos) SBVAR: Mahmoud Ashour (Egipto)

Mahmoud Ashour (Egipto) SBAVAR: Antonio García (Uruguay)

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El cuadro del Mundial 2026