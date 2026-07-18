¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos por el tercer puesto.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco del partido por el tercer puesto, la Selección de Inglaterra se enfrenta a la Selección de Francia en un compromiso clave para cerrar su participación en el podio de la máxima cita mundialista. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro venezolano Jesús Valenzuela. A sus 42 años, el referí nacido en Acarigua cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Valenzuela es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONMEBOL, acumulando una enorme experiencia en la Liga de Fútbol Profesional de su país, encuentros decisivos de la Copa Libertadores, finales de la Copa Sudamericana, la Copa América y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en el Mundial de Qatar 2022 y en los Juegos Olímpicos.

Jesús Valenzuela. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Inglaterra vs. Francia

Para este gran choque mundialista, el juez principal venezolano contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Árbitro asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Árbitro asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Quinto árbitro: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) VAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) SVAR: Carlos del Cerro Grande (España)

Carlos del Cerro Grande (España) SBVAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) SBAVAR: Juan Lara (Chile)

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El cuadro del Mundial 2026