Quién es el árbitro del partido entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur y la de República Checa inician su camino en el Mundial 2026 este jueves a partir de las 23 horas en el Estadio Guadalajara. Se espera un marco importante para ver la cita entre los asiáticos y los europeos que comparten el Grupo A con México y Sudáfrica. El egipcio Amin Mohamed será el árbitro del partido.
La terna arbitral completa de México ante Sudáfrica
- Amin Mohamed (EGIPTO)
- Mahmoud Abouelregal (EGIPTO)
- Ahmed Hossam Taha (EGIPTO)
- Juan Calderon (COSTA RICA)
- Juan Carlos Mora (COSTA RICA)
- Mahmoud Ashour (EGIPTO)
- Joe Dickerson (ESTADOS UNIDOS)
- Marco Di Bello (ITALIA)
Amin Mohamed. (Foto: Getty).
Las probables formaciones de Corea del Sur y República Checa
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.
República Checa: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.
DATOS DEL PARTIDO
- Horario: 23.00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
- VAR: Mahmoud Ashour (EGI)
- Estadio: Guadalajara