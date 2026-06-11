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Quién es el árbitro del partido entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026

Los asiáticos enfrentarán al elenco europeo en el Estadio Guadalajara este jueves a partir de las 23 horas por la primera fecha del Grupo A.

Amin Mohamed
© GettyAmin Mohamed

La Selección de Corea del Sur y la de República Checa inician su camino en el Mundial 2026 este jueves a partir de las 23 horas en el Estadio Guadalajara. Se espera un marco importante para ver la cita entre los asiáticos y los europeos que comparten el Grupo A con México y Sudáfrica. El egipcio Amin Mohamed será el árbitro del partido.

La terna arbitral completa de México ante Sudáfrica

  • Amin Mohamed (EGIPTO)
  • Mahmoud Abouelregal (EGIPTO)
  • Ahmed Hossam Taha (EGIPTO)
  • Juan Calderon (COSTA RICA)
  • Juan Carlos Mora (COSTA RICA)
  • Mahmoud Ashour (EGIPTO)
  • Joe Dickerson (ESTADOS UNIDOS)
  • Marco Di Bello (ITALIA)
Amin Mohamed. (Foto: Getty).

Amin Mohamed. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Corea del Sur y República Checa

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

República Checa: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

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DATOS DEL PARTIDO

  • Horario: 23.00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
  • VAR: Mahmoud Ashour (EGI)
  • Estadio: Guadalajara
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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