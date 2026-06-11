Quién es el árbitro del partido entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026

Los asiáticos enfrentarán al elenco europeo en el Estadio Guadalajara este jueves a partir de las 23 horas por la primera fecha del Grupo A.

La Selección de Corea del Sur y la de República Checa inician su camino en el Mundial 2026 este jueves a partir de las 23 horas en el Estadio Guadalajara. Se espera un marco importante para ver la cita entre los asiáticos y los europeos que comparten el Grupo A con México y Sudáfrica. El egipcio Amin Mohamed será el árbitro del partido.

La terna arbitral completa de México ante Sudáfrica

Amin Mohamed (EGIPTO)

Mahmoud Abouelregal (EGIPTO)

Ahmed Hossam Taha (EGIPTO)

Juan Calderon (COSTA RICA)

Juan Carlos Mora (COSTA RICA)

Mahmoud Ashour (EGIPTO)

Joe Dickerson (ESTADOS UNIDOS)

Marco Di Bello (ITALIA)

Amin Mohamed. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Corea del Sur y República Checa

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

República Checa: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

DATOS DEL PARTIDO

Horario: 23.00

TV: DSports y TyC Sports

Árbitro: Amin Mohamed (EGI)

VAR: Mahmoud Ashour (EGI)

Estadio: Guadalajara