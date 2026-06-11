Quién es el árbitro del partido entre México y Sudáfrica por el Mundial 2026

La Selección de México y la de Sudáfrica abren el Mundial 2026 este jueves a partir de las 16 horas en el Estadio Ciudad de México. Se espera una multitud para alentar al combinado de Javier Aguirre en su estreno mundialista. Los locales vienen de ganar sus partidos amistosos, mientras que los africanos igualaron ante Nicaragua y Jamaica. El brasileño Wilton Sampaio será el árbitro del partido.
La terna arbitral completa de México ante Sudáfrica
- Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)
- Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)
- Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)
- Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
- Quinto árbitro: Eduardo Cardozo
- VAR: Nicolás Gallo (Colombia)
- AVAR: Juan Lara (Chile)
- SVAR: Jerome Brisard (Francia)
Wilton Sampaio. (Foto: Getty).
Las probables formaciones de México y Sudáfrica
México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.
Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.
DATOS DEL PARTIDO
- Horario: 16 horas
- TV: Telefé
- Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Nicolás Gallo (COL)
- Estadio: Ciudad de México