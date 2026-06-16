¿Quién es el DT de Argelia en el Mundial 2026?

La Selección de Argelia llega al Mundial 2026 con la firme intención de superar la fase de grupos que comparte con Argentina y asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final. El responsable de comandar esta ilusión será Vladimir Petkovic, su experimentado entrenador.

En el cargo desde febrero de 2024, el estratega nacido en Sarajevo (Yugoslavia, hoy Bosnia y Herzegovina) y de nacionalidad suiza es el encargado de la dirección técnica del combinado africano. Tras colgar los botines a mediados de 1999 jugando para el SC Buochs, comenzó a forjar de inmediato una extensa y respetada carrera en los banquillos europeos.

A sus 62 años, el DT asume un enorme reto internacional al frente del conjunto argelino. Luego de un largo y sostenido paso dirigiendo a la selección de Suiza y de sumar rodaje en clubes de distintas ligas de Europa, busca plasmar toda su jerarquía para llevar a Argelia a lo más alto en la cita máxima.

La trayectoria de Vladimir Petkovic como entrenador

El técnico ostenta un currículum muy nutrido, con un largo recorrido que inició en el fútbol suizo, para luego dar el salto a ligas más competitivas como la de Italia y Francia, además de forjar una valiosísima experiencia a nivel de selecciones.

Malcantone Agno (Sui) – 1999 a 2004: 32 partidos, con 16 victorias, 7 empates y 9 derrotas.

– 1999 a 2004: 32 partidos, con 16 victorias, 7 empates y 9 derrotas. FC Lugano (Sui) – 2004 a 2005: 36 partidos, con 15 victorias, 8 empates y 13 derrotas.

– 2004 a 2005: 36 partidos, con 15 victorias, 8 empates y 13 derrotas. AC Bellinzona (Sui) – 2005 a 2008: 105 partidos, con 62 victorias, 19 empates y 24 derrotas.

– 2005 a 2008: 105 partidos, con 62 victorias, 19 empates y 24 derrotas. Young Boys (Sui) – 2008 a 2011: 131 partidos, con 79 victorias, 20 empates y 32 derrotas.

– 2008 a 2011: 131 partidos, con 79 victorias, 20 empates y 32 derrotas. Samsunspor (Tur) – 2011 a 2012: 22 partidos, con 4 victorias, 7 empates y 11 derrotas.

– 2011 a 2012: 22 partidos, con 4 victorias, 7 empates y 11 derrotas. FC Sion (Sui) – 2012: 4 partidos, con 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas.

– 2012: 4 partidos, con 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas. Lazio (Ita) – 2012 a 2014: 81 partidos, con 38 victorias, 21 empates y 22 derrotas.

– 2012 a 2014: 81 partidos, con 38 victorias, 21 empates y 22 derrotas. Selección de Suiza – 2014 a 2021: 78 partidos, con 42 victorias, 14 empates y 22 derrotas.

– 2014 a 2021: 78 partidos, con 42 victorias, 14 empates y 22 derrotas. G. Burdeos (Fra) – 2021 a 2022: 25 partidos, con 5 victorias, 8 empates y 12 derrotas.

– 2021 a 2022: 25 partidos, con 5 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Selección de Argelia – 2024 al día de hoy: 29 partidos, con 22 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Sus títulos como DT

A lo largo de su vasta y variada carrera en los banquillos, Vladimir Petkovic ha conseguido coronarse con un título oficial de gran prestigio. El estratega sumó una estrella dorada a su palmarés personal al consagrarse campeón de la Copa Italia en la temporada 2012/13, un importante logro que alcanzó durante su exitoso paso al mando de la Lazio.