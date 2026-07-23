Chiqui Tapia tras el Mundial 2026: ”No se dejen llevar por mentiras y operaciones”

El presidente de la AFA se refirió a las teorías conspirativas que trascendieron en Argentina luego de la Final con España.

La Selección Argentina se adjudicó el segundo puesto en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Perdió 1 a 0 con España en el MetLife de la ciudad de Nueva Jersey, por lo que no pudo repetir la consagración que logró tres años y medio antes en la edición de Qatar 2022.

A raíz de la derrota, en Argentina circuló una teoría que indicaba que el plantel fue presionado desde algún sector de la política internacional para entregar el partido, algo que rápidamente fue desmentido por allegados y los propios protagonistas del plantel que comanda Lionel Scaloni.

Incluso Claudio Tapia aprovechó sus cuentas de redes sociales para marcar su postura en relación con la final del Mundial 2026 y con estos comentarios: “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”.

Asimismo, Chiqui resaltó el estirpe que demostraron los jugadores de la Selección Argentina durante todo el torneo: “Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente”.

Claudio Tapia en la entrega de premios del Mundial 2026. Getty Images.

En esa misma línea agregó: “Nos duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”.

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Chiqui Tapia contra las teorías conspirativas que pusieron en duda la honestidad de los jugadores de la Selección Argentina

En tanto que sobre las versiones infundadas, el presidente de la AFA apuntó: “Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible”.

Y además insistió: “No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol. Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina”.

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En síntesis