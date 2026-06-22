¿Quién es el DT de Austria contra Argentina en el Mundial 2026?

El conjunto europeo dice presente en una Copa del Mundo luego de 28 años gracias a la influencia de uno de los DT más revolucionarios de la era moderna del fútbol.

La Selección de Austria se encuentra disputando su cuarta Copa del Mundo en la historia en la edición de 2026, en lo que representa su regreso al máximo escenario internacional después de 28 años de ausencia. El desafío lo asume de la mano de Ralf Rangnick, un entrenador que cambió la mentalidad del equipo desde su llegada y que busca consolidar su revolución futbolística en Norteamérica.

El estratega alemán de 67 años asumió en abril de 2022, luego de una experiencia interina en Manchester United, con el objetivo de reconstruir a un seleccionado que venía de no clasificarse al Mundial de Qatar. Desde entonces, Austria encontró una identidad marcada por la presión alta, la intensidad y la búsqueda constante de protagonismo, características que se transformaron en la marca registrada de este ciclo.

Bajo esa fórmula, el trabajo de Rangnick logró resultados rápidamente: alcanzó los octavos de final de la Eurocopa 2024 y posteriormente selló su regreso a una Copa del Mundo tras casi tres décadas. Además, la Federación Austríaca decidió renovarle su contrato al cuerpo técnico hasta 2028.

Su sello futbolístico está estrechamente ligado al gegenpressing, un concepto táctico que revolucionó el fútbol moderno. La idea consiste en que, tras perder la pelota, el equipo presione de manera inmediata para recuperarla en ocho segundos y, una vez siendo dueño de la posesión, se encargue de finalizar la jugada en tan solo diez segundos.

Ralf Rangnick enfrenta a Argentina. (Foto: Getty)

La trayectoria de Ralf Rangnick como entrenador

Mucho antes de convertirse en DT, Rangnick tuvo un intento fallido por convertirse en futbolista. Durante su adolescencia, no logró superar las divisiones inferiores del Stuttgart y fue allí cuando encontró su vocación en los bancos de suplentes. Con el paso de los años, construyó una carrera extensa en Alemania.

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VfB Stuttgart II (Alemania) – 1985 a 1987: Dio sus primeros pasos como entrenador en las categorías inferiores del club donde había intentado iniciar su carrera como futbolista.

SSV Ulm 1846 (Alemania) – 1997 a 1999: Logró uno de sus primeros grandes trabajos. Ascendió al equipo a la 2. Bundesliga y lo llevó a competir por llegar a la máxima categoría.

VfB Stuttgart (Alemania) – 1999 a 2001: Regresó al club donde se había formado y consiguió clasificarlo a competiciones europeas antes de ser despedido.

Hannover 96 (Alemania) – 2001 a 2004: Logró uno de sus primeros grandes éxitos al ascender al equipo a la Bundesliga después de 13 años de ausencia.

Schalke 04 (Alemania) – 2004 a 2005 y 2011: Dirigió al histórico club alemán, alcanzando la final de la Copa de Alemania y luego conquistando títulos en su segundo ciclo.

Hoffenheim (Alemania) – 2006 a 2011: Construyó uno de los proyectos más recordados de su carrera. Ascendió desde la tercera categoría hasta la Bundesliga y llegó a liderar el campeonato alemán durante la temporada 2008/09.

RB Leipzig (Alemania) – 2015 a 2016 y 2018 a 2019: Fue una pieza clave del crecimiento del club impulsado por Red Bull. Primero lo llevó a la Bundesliga y luego alcanzó el tercer puesto en la liga y la final de la Copa alemana.

Manchester United (Inglaterra) – 2021 a 2022: Tuvo un breve paso como entrenador interino luego de la salida de Ole Gunnar Solskjær, aunque no consiguió los resultados esperados.

Selección de Austria – Actualidad: Llegó en 2022 y transformó la identidad del equipo, devolviéndolo a una Copa del Mundo después de 28 años.

Sus títulos como DT

El principal logro de Rangnick a nivel clubes llegó con el Schalke 04. Bajo su conducción, conquistó la Copa de Alemania en 2011 y la Supercopa alemana ese mismo año. Además, con Hannover 96 ascendió a la Bundesliga en 2002, mientras que con Hoffenheim repitió la hazaña en 2008. También llevó al RB Leipzig desde la segunda categoría hasta consolidarlo entre los mejores equipos del fútbol alemán.

Con Austria buscará ahora trasladar esa filosofía al Mundial 2026. Después de años alejados de la máxima competencia, “El Profesor” intentará que su selección deje de ser una sorpresa y se convierta en uno de los equipos más incómodos del torneo.