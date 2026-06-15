¿Quién es el DT de Bélgica en el Mundial 2026?

Con la última bala de su generación dorada, la Selección de Bélgica se prepara para disputar un nuevo Mundial. Esta vez, el combinado europeo será cabeza de serie del Grupo G, en el que se enfrentará ante Irán, Nueva Zelanda y Egipto por un boleto a los 16avos de final.

En esta oportunidad, el encargado de encabezar el plantel es el experimentado entrenador Rudi García, quien asumió en su cargo a principios del año pasado y tiene contrato hasta el 31 de julio, por lo que su desempeño en la Copa del Mundo será vital para negociar su continuidad.

Con 62 años, el francés cuenta con una extensa trayectoria a nivel clubes como entrenador. Este será el primer Mundial en el que estará presente como DT, debido a que Bélgica es su primera experiencia al mando de un seleccionado. Su último equipo, previo a este paso, fue Napoli.

La carrera de Rudi García como entrenador

Desde 2001 Rudi García lleva 25 años ininterrumpidos trabajando como entrenador. Durante su carrera tuvo pasos por clubes del fútbol de Francia, Italia y Arabia Saudita. LOSC Lille, Napoli y Roma son algunos de los equipos por los que pasó durante este tiempo.

Saint-Étienne – 2001: 16 partidos, 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

– 2001: 16 partidos, 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Dijon – 2002 a 2007: 142 partidos, 63 victorias, 39 empates y 40 derrotas.

– 2002 a 2007: 142 partidos, 63 victorias, 39 empates y 40 derrotas. Le Mans – 2007 a 2008: 44 partidos, 18 victorias, 11 empates y 15 derrotas.

– 2007 a 2008: 44 partidos, 18 victorias, 11 empates y 15 derrotas. Lille – 2008 a 2013: 256 partidos, 129 victorias, 67 empates y 60 derrotas.

– 2008 a 2013: 256 partidos, 129 victorias, 67 empates y 60 derrotas. Roma – 2013 a 2016: 118 partidos, 61 victorias, 34 empates y 23 derrotas.

– 2013 a 2016: 118 partidos, 61 victorias, 34 empates y 23 derrotas. Olympique Marsella – 2016 a 2019: 142 partidos, 69 victorias, 31 empates y 42 derrotas.

– 2016 a 2019: 142 partidos, 69 victorias, 31 empates y 42 derrotas. Lyon – 2019 a 2021: 78 partidos, 44 victorias, 15 empates y 19 derrotas.

– 2019 a 2021: 78 partidos, 44 victorias, 15 empates y 19 derrotas. Al – Nassr – 2022 a 2023: 26 partidos, 18 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

– – 2022 a 2023: 26 partidos, 18 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Napoli – 2023: 16 partidos, 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Los títulos de Rudi García como entrenador

Copa de Francia (Lille): 2010/11

Ligue 1 (Lille): 2010/11