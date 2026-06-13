¿Quién es el DT de la Selección de Qatar en el Mundial 2026?

La Selección de Qatar tiene este sábado su estreno en el segundo Mundial de toda su historia, primero al que logra acceder por mérito deportivo tras ser anfitriona en 2022. Para cerrar el Grupo B que inició el viernes con el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia, el elenco de Medio Oriente se mide a Suiza en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, desde las 16.00 en hora de Argentina.

Su DT es el español Julen Lopetegui, de 59 años, quien había tenido la oportunidad de estrenarse como entrenador mundialista en Rusia 2018, nada menos que con la Selección de España, pero que fue apartado del cargo cuando ya se encontraba junto al plantel en el país anfitrión, 48 horas antes del estreno ante Portugal, debido al malestar que generó que hubiese firmado en ese momento el vínculo para unirse a las filas del Real Madrid.

Así las cosas, tuvo que esperar 2.920 días para volver a tener la chance que perdió en aquel entonces, pero con un seleccionado catarí en el que asumió el cargo en mayo de 2025 y meses más tarde logró la clasificación a la Copa del Mundo, tras derrotar a los Emiratos Árabes Unidos en octubre.

La trayectoria de Julen Lopetegui como entrenador

Julen Lopetegui cuenta con 23 años de trayectoria como entrenador, carrera que inició al frente de Rayo Vallecano en Segunda División y que a nivel de clubes también lo llevó por equipos de la talla de Porto y Real Madrid. Como seleccionador juvenil en España consiguió éxitos en Sub 19 y Sub 21 a nivel europeo, lo que le abrió las puertas del plantel mayor.

Tras ser echado 48 horas antes del debut de España en Rusia 2018, Lopetegui esperó 2.920 días para dirigir su primer Mundial.

Rayo Vallecano – 2003 a 2004: 11 partidos, con 2 triunfos, 2 empates y 7 derrotas.

11 partidos, con 2 triunfos, 2 empates y 7 derrotas. Real Madrid Castilla – 2008 a 2009: 38 partidos, con 18 triunfos, 9 empates y 11 derrotas.

38 partidos, con 18 triunfos, 9 empates y 11 derrotas. Selección de España Sub 19 – 2010 a 2012: 15 partidos, con 11 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

15 partidos, con 11 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Selección de España Sub 20 – 2010 a 2013: 11 partidos, con 9 triunfos y 2 derrotas.

11 partidos, con 9 triunfos y 2 derrotas. Selección de España Sub 21 – 2012 a 2014: 19 partidos, con 18 triunfos y 1 empate.

19 partidos, con 18 triunfos y 1 empate. Porto – 2014 a 2016: 78 partidos, con 53 victorias, 16 empates y 9 derrotas.

78 partidos, con 53 victorias, 16 empates y 9 derrotas. Selección de España – 2016 a 2018: 20 partidos, con 14 victorias y 6 empates.

20 partidos, con 14 victorias y 6 empates. Real Madrid – 2018 a 2019: 14 partidos, con 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

14 partidos, con 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Sevilla – 2019 a 2023: 170 partidos, con 89 victorias, 45 empates y 36 derrotas.

170 partidos, con 89 victorias, 45 empates y 36 derrotas. Wolverhampton – 2023: 27 partidos, con 10 victorias, 6 empates y 11 derrotas.

27 partidos, con 10 victorias, 6 empates y 11 derrotas. West Ham – 2024 a 2025: 22 partidos, con 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

22 partidos, con 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Selección de Qatar – 2025 a la actualidad: 12 partidos, con 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

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Sus títulos como DT

Lo más laureado en la carrera de Julen Lopetegui como entrenador se dio en su paso por los seleccionados juveniles españoles. Ganó la Eurocopa Sub 19 en 2012 y al año siguiente la Eurocopa Sub 21. Además, conquistó con Sevilla la Europa League en 2020.

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