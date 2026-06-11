¿Quién es el DT de la Selección de Sudáfrica en el Mundial 2026?

El belga dirige su primer Mundial en 38 años de trayectoria como entrenador. Previamente, falló en el intento de clasificar a Camerún a Rusia 2018.

Como ya le había sucedido en 2010, la Selección de Sudáfrica es protagonista del partido inaugural de un Mundial enfrentando a México, aunque esta vez es con la localía invertida porque dicho encuentro tiene lugar en el mítico Estadio Azteca, desde las 16.00 en hora de Argentina.

Su DT es Hugo Broos, belga de 74 años que asumió el cargo el 5 de mayo de 2021 y que en 2023 lideró una gran campaña que los Bafana Bafana se quedaran con la tercera posición en la Copa Africana de Naciones. En las Eliminatorias para la presente Copa del Mundo, consiguió con buena anticipación su boleto, porque Sudáfrica finalizó en la primera posición del Grupo C durante la primera ronda.

Como seleccionador nacional, Broos ya había hecho experiencia previa en Camerún, aunque su ciclo se extendió solo desde febrero de 2016 a diciembre de 2017. Una muy pobre producción en Eliminatorias, finalizando en la tercera posición del Grupo B durante la primera ronda, por detrás de Nigeria y Zambia, impidió la clasificación al Mundial de Rusia y derivó en su destitución.

La trayectoria de Hugo Broos como entrenador

Hugo Broos acumula 38 años de experiencia como entrenador, debido a que inició su carrera en 1988 al frente del ya extinto Molenbeek de Bélgica. Más allá de su país, el camino lo llevó por Grecia, Turquía, Argelia, Camerún y Sudáfrica, dándole un amplio bagaje internacional.

Broos dirigirá su primer Mundial en 38 años de trayectoria como entrenador.

Molenbeek (Bel) – 1988 a 1991: 70 partidos, con 21 victorias, 13 empates y 36 derrotas.

70 partidos, con 21 victorias, 13 empates y 36 derrotas. Brujas (Bel) – 1991 a 1997: 269 partidos, con 167 victorias, 57 empates y 45 derrotas.

269 partidos, con 167 victorias, 57 empates y 45 derrotas. Excelsior (Bel) – 1997 a 2002: 197 partidos, con 92 victorias, 42 empates y 63 derrotas.

197 partidos, con 92 victorias, 42 empates y 63 derrotas. Anderlecht (Bel) – 2002 a 2005: 118 partidos, con 75 victorias, 15 empates y 28 derrotas.

118 partidos, con 75 victorias, 15 empates y 28 derrotas. Genk (Bel) – 2005 a 2008: 98 partidos, con 50 victorias, 22 empates y 26 derrotas.

98 partidos, con 50 victorias, 22 empates y 26 derrotas. Panserraikos (Gre) – 2008 a 2009: 21 partidos, con 5 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

21 partidos, con 5 victorias, 8 empates y 8 derrotas. Trabzonspor (Tur) – 2009: 15 partidos, con 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

15 partidos, con 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Zulte Waregem (Bel) – 2010 a 2011: 25 partidos, con 8 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

25 partidos, con 8 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Kabylie (Arg) – 2014: 5 partidos, con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

5 partidos, con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Hussein Dey (Arg) – 2014 a 2015: 11 partidos, con 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

11 partidos, con 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Selección de Camerún – 2016 a 2017: 25 partidos, con 10 victorias, 9 empates y 6 derrotas.

25 partidos, con 10 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Selección de Sudáfrica – 2021 a la actualidad: 73 partidos, con 35 victorias, 26 empates y 12 derrotas.

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Sus títulos como DT

Hugo Broos consiguió un total de 7 títulos en su carrera como entrenador: Copa de Bélgica 1991, 1995 y 1996 con Brujas, Primera División de Bélgica 1992 y 1996 con Brujas, Primera División 2004 con Anderlecht y Copa Africana de Naciones 2017 con Camerún.

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