¿Quién es el DT de la Selección de México en el Mundial 2026?

Es la tercera Copa del Mundo en la que conduce al seleccionado mexicano. Ya acordó su desvinculación tras el certamen FIFA y será relevado por Rafa Márquez.

La Selección de México es la gran protagonista de la jornada inaugural del Mundial 2026, disputando ante Sudáfrica el primero de los 104 partidos, desde las 16.00 en hora de Argentina, en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El DT del seleccionado local es Javier Aguirre, que ya había tenido la oportunidad de dirigirlo en las Copas del Mundo de Corea y Japón en 2002 y de Sudáfrica en 2010. Además, disputó como futbolista el Mundial de 1986, que también tuvo lugar en tierras mexicanas.

Aguirre, de 67 años, ya acordó que no seguirá al frente de la Selección de México tras el Mundial. De hecho, los dirigentes de la FMF confirmaron en la previa que el encargado de reemplazarlo en el cargo con vistas a la Copa del Mundo de 2030 será Rafa Márquez.

La trayectoria de Javier Aguirre como entrenador

El Vasco tiene una extensa carrera como entrenador, que lo ha llevado a dirigir no solo en México, sino también en España, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Aguirre junto a Rafa Márquez, que será su sucesor.

Atlante (Mex) – 1996: 11 partidos, con 2 triunfos, 4 empates y 5 derrotas.

11 partidos, con 2 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. Pachuca (Mex) – 1998 a 2001: 110 partidos, con 44 triunfos, 27 empates y 39 derrotas.

110 partidos, con 44 triunfos, 27 empates y 39 derrotas. Selección de México – 2001 a 2002 / 2009 a 2010 / 2024 al día de hoy: 88 partidos, con 53 victorias, 18 empates y 17 derrotas.

88 partidos, con 53 victorias, 18 empates y 17 derrotas. Osasuna (Esp) – 2002 a 2006: 177 partidos, con 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas.

177 partidos, con 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas. Atlético de Madrid (Esp) – 2006 a 2009: 131 partidos, con 61 victorias, 31 empates y 39 derrotas.

131 partidos, con 61 victorias, 31 empates y 39 derrotas. Real Zaragoza (Esp) – 2010 a 2011: 45 partidos, con 13 victorias, 10 empates y 22 derrotas.

45 partidos, con 13 victorias, 10 empates y 22 derrotas. Espanyol (Esp) – 2012 a 2014: 69 partidos, con 22 victorias, 18 empates y 29 derrotas.

69 partidos, con 22 victorias, 18 empates y 29 derrotas. Selección de Japón – 2014 a 2015: 10 partidos, con 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

10 partidos, con 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Al-Wahda (EAU) – 2015 a 2017: 78 partidos, con 34 victorias, 21 empates y 23 derrotas.

78 partidos, con 34 victorias, 21 empates y 23 derrotas. Selección de Egipto – 2018 a 2019: 12 partidos, con 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

12 partidos, con 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Leganés (Esp) – 2019 a 2020: 30 partidos, con 9 victorias, 11 empates y 10 derrotas.

30 partidos, con 9 victorias, 11 empates y 10 derrotas. Monterrey (Mex) – 2021 a 2022: 53 partidos, con 23 victorias, 17 empates y 13 derrotas.

53 partidos, con 23 victorias, 17 empates y 13 derrotas. Mallorca (Esp) – 2022 a 2024: 97 partidos, con 34 victorias, 28 empates y 35 derrotas.

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Sus títulos como DT

Javier Aguirre ha conseguido un total de siete títulos como entrenador: Primera División de México en 1999 con Pachuca, Copa Oro de la Concacaf en 2009 y 2025 con la Selección de México, Copa de Liga 2016 y Copa Presidente 2017 con Al-Wahda, Liga de Campeones de la Concacaf 2025 con Monterrey y Liga de Naciones de Concacaf 2025 con la Selección de México.

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