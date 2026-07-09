Quién es el DT de Marruecos en el Mundial 2026

El conjunto africano aterrizó en Norteamérica de la mano de Mohamed Ouahbi, quien lleva tan solo tres meses en el cargo. Repasá su carrera.

La Selección de Marruecos disputa su séptimo Mundial en la edición de 2026. Luego de lo que fue su histórica huella en 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales, el conjunto magrebí afronta este torneo ilusionado de la mano de su entrenador Mohamed Ouahbi, quien llega con menos de un semestre al mando del equipo.

El ciclo del estratega belga-marroquí de 49 años se oficializó a comienzos de marzo de 2026, a tan solo tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

Todo se dio repentinamente tras la salida de Walid Regragui, quien dejó su cargo luego de caer en la final de la Copa Africana de Naciones frente a Senegal. Ante la urgencia de encontrar su reemplazante, la federación marroquí apostó por una solución interna y confió en Ouahbi, entrenador del seleccionado Sub 23 por aquel entonces.

La asunción del DT le permitió a Marruecos encarar su preparación para la Copa sin alterar las bases de su estructura y con un nombre que conoce a la perfección el fútbol marroquí, gracias a su exitoso proceso en las categorías juveniles del país desde 2022.

Su punto más alto llegó en octubre de 2025, cuando se consagró campeón del Mundo Sub-20 en Chile, tras derrotar 2-0 a Argentina en la final. Tras ese hito y un breve paso por la Sub-23, su ascenso representa un paso natural. Aunque para lograrlo debió forjarse durante casi dos décadas dirigiendo en divisiones inferiores.

La trayectoria de Mohamed Ouahbi como entrenador

El director técnico cuenta con una sólida formación en el fútbol europeo, habiendo forjado su capacidad pedagógica y analítica en Bélgica antes de asumir los desafíos internacionales con Marruecos.

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RSC Anderlecht (Bélgica) – 2004 a 2021 : Se desempeño como técnico en las divisiones inferiores del club durante 17 años. Estuvo a cargo de equipos infantiles y las divisiones Sub 17 y Sub 21.

: Se desempeño como técnico en las divisiones inferiores del club durante 17 años. Estuvo a cargo de equipos infantiles y las divisiones Sub 17 y Sub 21. Selección Sub-20 de Marruecos – 2022 a 2026 : Trasladó su capacidad pedagógica a la nación africana, dándole forma al proceso formativo y de captación que culminó con el mayor éxito juvenil de la nación.

: Trasladó su capacidad pedagógica a la nación africana, dándole forma al proceso formativo y de captación que culminó con el mayor éxito juvenil de la nación. Selección Sub-23 de Marruecos – 2025 a 2026 : Breve periodo de consolidación y transición olímpica.

: Breve periodo de consolidación y transición olímpica. Selección Absoluta de Marruecos – Actualidad Promoción al seleccionado mayor para la conducción táctica en la cita mundialista.

Sus títulos como DT

El logro más importante en el palmarés de Ouahbi es la obtención de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Chile 2025. Bajo su mando, el conjunto marroquí mostró un fútbol ofensivo de primer nivel para adjudicarse la corona. A nivel regional, ostenta el Torneo UNAF Sub-20 en 2024 y un subcampeonato en la Copa Africana de Naciones Sub-20 de 2025.

Asimismo, en el plano de clubes juveniles europeos, se destaca su campaña con el RSC Anderlecht en la temporada 2014/15, certamen donde instaló al equipo en las semifinales de la prestigiosa UEFA Youth League.