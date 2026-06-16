¿Quién es el DT de Senegal en el Mundial 2026?

Pape Thiaw está al frente del combinado africano, que busca imponerse en el grupo I. Su historial.

La Selección de Senegal dice presente en el Mundial 2026 con el objetivo de intentar pasar la fase de grupos y meterse en los dieciseisavos. Uno de los encargados de cumplir el objetivo será Pape Thiaw, nada más ni nada menos que su entrenador.

En funciones como entrenador principal desde diciembre de 2024, el nacido en Dakar es el responsable de la dirección técnica del combinado africano. El estratega de 45 años tuvo una destacada carrera como jugador profesional que llegó a su fin a principios de 2014, y tiempo después comenzó a dar sus primeros pasos al mando de su país.

Thiaw fue oficializado en 2022, pero el 8 de marzo de 2024 dejó su cargo para ser el asistente técnico de Aliou Cissé. Meses después, puntualmente en octubre de ese mismo año, volvió a quedar a cargo del primer equipo

La trayectoria de Pape Thiaw como entrenador

El senegalés tiene una carrera como técnico estrechamente ligada a su selección nacional, forjando gran parte de su camino y experiencia internacional directamente dentro de la estructura de su país.

Selección de Senegal (Interino) – 2023: 6 partidos, con 5 victorias, 0 empates y 1 derrota.

– 2023: 6 partidos, con 5 victorias, 0 empates y 1 derrota. Selección de Senegal (Interino) – 2024: 4 partidos, con 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas.

– 2024: 4 partidos, con 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Selección de Senegal – 2024 al día de hoy: 21 partidos, con 14 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Sus títulos como DT

Pape Thiaw ha conseguido sumar un título oficial muy destacado a lo largo de su carrera. Aprovechando al máximo su oportunidad durante su primer interinato al mando del combinado nacional, el DT se consagró campeón del Campeonato Africano de Naciones en la temporada 2022/23, dándole una gran alegría continental a la Selección de Senegal.