¿Quién es el DT de Suecia en el Mundial 2026?

El conjunto escandinavo aterrizó en Norteamérica de la mano de Graham Potter, quien lleva menos de un año en el cargo. Repasá su carrera.

En medio de dudas y cuestionamientos de los hinchas, y tras clasificar mediante el Repechaje, Suecia inicia su rumbo en el Mundial 2026 de la mano de su entrenador Graham Potter. Luego de sufrir ciertos traspiés en sus últimas experiencias, el director técnico inglés decidió regresar a una región donde es sumamente conocido por su exitoso pasado a nivel clubes, con el objetivo de levantar al golpeado combinado nacional y, a la vez, relanzar su propia carrera.

El flojo rendimiento de los suecos en la fase de grupos de las Eliminatorias provocó la salida del anterior DT y la llegada de Potter en octubre de 2025, apenas unos meses antes de la repesca frente a Polonia. El inglés aterrizó contrarreloj para apagar el incendio deportivo y, así, su ciclo está compuesto únicamente por seis partidos.

Potter inició su carrera como entrenador en el ascenso de Suecia, donde acumuló méritos para dar el gran salto a la Premier League. Allí logró brillar al mando del Swansea y Brighton, lo que le abrió las puertas de Chelsea y West Ham. Sin embargo, su rendimiento en Londres no fue el mejor y sus planteos terminaron desapareciendo del radar principal. Fue exactamente en ese contexto de inactividad cuando apareció el crítico desafío de la selección nacional sueca.

La trayectoria de Graham Potter como entrenador

Östersunds FK (Suecia) – 2011 a 2018 – 224 partidos: Se desempeñó como técnico durante siete años en un histórico proceso de refundación. Tomó al club en la cuarta división y encadenó ascensos consecutivos hasta instalarlo en la máxima categoría del fútbol sueco y clasificarlo a competencias europeas.

Se desempeñó como técnico durante siete años en un histórico proceso de refundación. Tomó al club en la cuarta división y encadenó ascensos consecutivos hasta instalarlo en la máxima categoría del fútbol sueco y clasificarlo a competencias europeas. Swansea City (Gales/Inglaterra) – 2018 a 2019 – 51 partidos: Tras su éxito en Escandinavia, regresó al Reino Unido para dirigir en el Championship. Reestructuró al plantel y le otorgó una identidad de juego vistosa.

Tras su éxito en Escandinavia, regresó al Reino Unido para dirigir en el Championship. Reestructuró al plantel y le otorgó una identidad de juego vistosa. Brighton & Hove Albion (Inglaterra) – 2019 a 2022 – 134 partidos: Dio el salto definitivo a la Premier. Consolidó al equipo como un rival respetado por su propuesta asociativa y ofensiva, logrando en su momento la mejor campaña histórica de la institución en la élite.

Dio el salto definitivo a la Premier. Consolidó al equipo como un rival respetado por su propuesta asociativa y ofensiva, logrando en su momento la mejor campaña histórica de la institución en la élite. Chelsea FC (Inglaterra) – 2022 a 2023 – 31 partidos : Fue víctima de un periodo de turbulencia institucional. No logró conseguir la estabilidad de resultados deseada y debió abandonar el cargo de forma prematura.

– : Fue víctima de un periodo de turbulencia institucional. No logró conseguir la estabilidad de resultados deseada y debió abandonar el cargo de forma prematura. West Ham United (Inglaterra) – 2025 – 25 partidos : Buscó enderezar el rumbo del equipo, pero la falta de regularidad en los objetivos locales provocó que perdiera terreno y quedara rápidamente fuera del cargo.

: Buscó enderezar el rumbo del equipo, pero la falta de regularidad en los objetivos locales provocó que perdiera terreno y quedara rápidamente fuera del cargo. Selección Absoluta de Suecia – Actualidad – 6 partidos: Retorno estratégico a su región predilecta para asumir la conducción táctica en medio de un contexto límite, logrando la clasificación a la cita mundialista a través del repechaje.

Sus títulos como DT

El logro más importante en el palmarés de Potter es la histórica refundación y seguidilla de éxitos continentales logrados con el humilde Östersunds FK. Bajo su mando, la institución conquistó la Copa de Suecia en la temporada 2016/17, lo que significó el primer y único título de élite en toda la historia de dicho club.

A nivel regional y de ascenso, ostenta los campeonatos de la División 2 (cuarta categoría) en 2011 y de la División 1 (tercera categoría) en 2012 en el país escandinavo. Asimismo, en el plano de las competencias europeas de clubes, se destaca su épica campaña en la UEFA Europa League 2017/18, certamen donde instaló al modesto equipo sueco en los dieciseisavos de final, logrando una célebre e inolvidable victoria por 2-1 frente al Arsenal en el mismísimo Emirates Stadium.