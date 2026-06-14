¿Quién es el DT de Túnez en el Mundial 2026?

Por séptima vez en su historia, la Selección de Túnez disputará la Copa del Mundo de la FIFA. En esta edición, con Sabri Lamouchi como su entrenador, el combinado del norte de África buscará superar la primera ronda, algo que nunca consiguió, hasta el momento.

Nacido en Francia y con ascendencia tunecina, Lamouchi se sumó al combinado internacional en enero de este año, tomando un importante desafío tras la inesperada salida de Sami Trabelsi, que había conseguido la clasificación en las eliminatorias. Sin embargo, la federación decidió despedirlo por una temprana eliminación en la Copa Africana de Naciones.

Lo cierto es que Lamouchi afrontará su segundo Mundial como entrenador. El primero fue en 2014 al frente de Costa de Marfil, afuera en fase de grupos ante Colombia, Grecia y Japón. En esta oportunidad, Túnez repetirá el duelo ante los nipones y chocará también ante Suecia y Países Bajos.

La carrera de Sabri Lamouchi como DT en clubes

CLUB PAÍS AÑO PARTIDOS PG PE PP EFECTIVIDAD El-Jaish Qatar 2015-2017 78 41 15 21 58.97% Rennes Francia 2017-2018 50 19 13 18 46.67% Nottingham Forest Inglaterra 2019-2020 55 20 16 19 46.06% Al-Duhail Qatar 2020-2021 19 13 1 5 70.17% Cardiff City Gales 2023 18 6 2 10 37.03% Al-Riyadh Arabia Saudita 2024-2025 31 10 8 13 40.86% Diriyah Club Arabia Saudita 2025 10 6 3 1 63.33%

Los títulos de Sabri Lamouchi como entrenador

Copa Príncipe de la Corona de Catar (2014)

El fixture de Túnez en el Mundial 2026