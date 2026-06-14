¿Quién es el DT de Túnez en el Mundial 2026?

Por séptima vez en su historia, la Selección de Túnez disputará la Copa del Mundo de la FIFA. En esta edición, con Sabri Lamouchi como su entrenador, el combinado del norte de África buscará superar la primera ronda, algo que nunca consiguió, hasta el momento.
Nacido en Francia y con ascendencia tunecina, Lamouchi se sumó al combinado internacional en enero de este año, tomando un importante desafío tras la inesperada salida de Sami Trabelsi, que había conseguido la clasificación en las eliminatorias. Sin embargo, la federación decidió despedirlo por una temprana eliminación en la Copa Africana de Naciones.
Lo cierto es que Lamouchi afrontará su segundo Mundial como entrenador. El primero fue en 2014 al frente de Costa de Marfil, afuera en fase de grupos ante Colombia, Grecia y Japón. En esta oportunidad, Túnez repetirá el duelo ante los nipones y chocará también ante Suecia y Países Bajos.
La carrera de Sabri Lamouchi como DT en clubes
Los títulos de Sabri Lamouchi como entrenador
- Copa Príncipe de la Corona de Catar (2014)