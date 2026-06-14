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MUNDIAL 2026

¿Quién es el DT de Túnez en el Mundial 2026?

Se sumó a solo 6 meses de la cita mundialista e intentará conseguirles una clasificación histórica.

Sabri Lamouchi, entrenador de Túnez.
© GettySabri Lamouchi, entrenador de Túnez.

Por séptima vez en su historia, la Selección de Túnez disputará la Copa del Mundo de la FIFA. En esta edición, con Sabri Lamouchi como su entrenador, el combinado del norte de África buscará superar la primera ronda, algo que nunca consiguió, hasta el momento.

Nacido en Francia y con ascendencia tunecina, Lamouchi se sumó al combinado internacional en enero de este año, tomando un importante desafío tras la inesperada salida de Sami Trabelsi, que había conseguido la clasificación en las eliminatorias. Sin embargo, la federación decidió despedirlo por una temprana eliminación en la Copa Africana de Naciones.

Lo cierto es que Lamouchi afrontará su segundo Mundial como entrenador. El primero fue en 2014 al frente de Costa de Marfil, afuera en fase de grupos ante Colombia, Grecia y Japón. En esta oportunidad, Túnez repetirá el duelo ante los nipones y chocará también ante Suecia y Países Bajos.

La carrera de Sabri Lamouchi como DT en clubes

CLUBPAÍSAÑOPARTIDOSPGPEPPEFECTIVIDAD
El-Jaish Qatar2015-20177841152158.97%
Rennes Francia2017-20185019131846.67%
Nottingham Forest Inglaterra2019-20205520161946.06%
Al-Duhail Qatar2020-202119131570.17%
Cardiff City Gales202318621037.03%
Al-RiyadhArabia Saudita2024-2025311081340.86%
Diriyah ClubArabia Saudita20251063163.33%

Los títulos de Sabri Lamouchi como entrenador

  • Copa Príncipe de la Corona de Catar (2014)
Ver también

Nació en Alemania y es hermano de un campeón del mundo: Rani Khedira, el jugador que nacionalizó Túnez para el Mundial 2026

El fixture de Túnez en el Mundial 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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