Quién es Hannibal Mejbri: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del volante de Túnez

El mediocampista, de pasado en Manchester United y con presente en Burnley, es uno de los hombres más importantes de su seleccionado.

Sin ningún tipo de dudas, Hannibal Mejbri acude al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá como una de las máximas esperanzas de la Selección de Túnez. De hecho, el polifuncional mediocampista de 23 años de edad se ha ganado un lugar de privilegio dentro de la formación titular del propio combinado africano.

Hannibal Mejbri, nacido en Francia, ya acumula nada más ni nada menos que 45 presentaciones oficiales con Túnez pese a su notoria juventud. De todos modos, en ese tiempo ha mostrado mucha personalidad para aportar directamente a la clasificación de su seleccionado nacional a la Copa del Mundo que ya se encuentra disputando.

El volante tunecino realizó divisiones inferiores en París FC, Boulogne-Billancourt y Mónaco antes de desembarcar en Manchester United, uno de los equipos más importantes y poderosos de todo el mundo. En el conjunto de Old Trafford llevó a cabo su debut como futbolista profesional en 2021, aunque nunca pudo encontrar continuidad.

Finalmente, luego de cesiones en Birmingham City y Sevilla, Hannibal recaló en otro conjunto inglés como Burnley, donde finalmente halló el rodaje que estaba necesitando para progresar como jugador. En esa entidad se desempeñó durante las últimas dos temporadas, acumulando ya nada menos que 70 partidos oficiales.

Hannibal Mejbri en Burnley.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Hannibal Mejbri?

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 2003.

21 de enero de 2003. Lugar de nacimiento: Ivry-sur-Seine, Francia (nacionalizado tunecino).

Ivry-sur-Seine, Francia (nacionalizado tunecino). Edad actual: 23 años.

23 años. Madre y padre: Los padres de Hannibal Mejbri son de origen tunecino. Su padre se llama Lotfi Mejbri, quien fue futbolista y ha sido una figura clave manejando la carrera y el desarrollo profesional del jugador. Su madre se llama Najoua Mejbri y la familia se radicó en Francia, donde nació el centrocampista.

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Estadísticas y presente en Burnley

Partidos jugados (Temporada): 30

30 Goles: 1

El camino de Hannibal Mejbri en la Selección de Túnez

Fecha de debut absoluto: 5 de junio de 2021 – Túnez 1-0 República Democrática del Congo (Amistoso Internacional).

5 de junio de 2021 – Túnez 1-0 República Democrática del Congo (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Selección: no tiene

no tiene Partidos jugados con la Mayor: 45 (un gol).

45 (un gol). Mundial anterior (Qatar 2022): un partido.

Cotización y contrato de Hannibal Mejbri

Cuánto vale: Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 15 millones de euros.

Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 15 millones de euros. Contrato: En Burnley, cuenta con un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028. Es decir, por dos temporadas más.