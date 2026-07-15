Quién es Elliot Anderson, la figura de Inglaterra en el Mundial que compró Manchester City por más de 130 millones

El volante inglés disputa la primera Copa del Mundo en su carrera y se marchará a los Citizens a cambio de una millonada.

En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 y así conocer al clasificado a la gran final que se disputará en el MetLife Stadium, donde ya espera España tras eliminar a Francia.

Dentro del plantel comandado por Thomas Tuchel, uno de los futbolistas que más se destacó a lo largo del certamen es el mediocampista de 23 años, Elliot Anderson, quien luego de su participación en la Copa del Mundo se sumará al Manchester City a cambio de 135 millones de euros.

Surgido de las inferiores de Newcastle, firmó su primer contrato como profesional en 2019, con tan solo 16 años. En enero de 2021 hizo su debut como profesional por la FA Cup, en la derrota 2 a 0 frente a Arsenal. Días más tarde hizo su estreno en la Premier League con su equipo.

Tras un año sin tanta continuidad en las ‘Garzas’, para 2022 fue cedido a préstamo al Briston de la tercera división inglesa, donde estuvo seis meses y tuvo un buen rendimiento, al convertir siete goles en sus 21 presentaciones por la liga, en la que su equipo terminó logró el ascenso.

Una vez conseguido el ascenso, regresó a Newcastle, donde permaneció durante 18 meses más, hasta que a mediados de 2024 fue transferido a Nottingham Forest, equipo que pagó 15 millones de libras esterlinas por la totalidad de su pase y le hizo un contrato a largo plazo.

Luego de dos años en el elenco inglés, con los que también disputó competencias internacionales, el mediocampista no solo llamó la atención del Manchester City, que lo pagó 135 millones de euros, sino que también se ganó la convocatoria a la Selección de Inglaterra.

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Cabe destacar que a lo largo de su carrera Anderson no siempre representó a la selección inglesa. Entre 2018 y 2021 fue convocado para la Selección de Escocia, con la que jugó en la Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 21, pero nunca llegó a ser citado por la mayor, por lo que se decantó por los Tres Leones.

Los números de Elliot Anderson en su carrera

A lo largo de su carrera, el mediocampista de 23 años lleva disputados un total de 223 partidos, en los que convirtió 36 goles y aportó 28 asistencias. Además recibió 32 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 15109 minutos en cancha.

Datos claves

Elliot Anderson se incorporará al Manchester City por 135 millones de euros.

se incorporará al Manchester City por 135 millones de euros. Mundial 2026 tendrá la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el estadio de Atlanta.

tendrá la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el estadio de Atlanta. 223 partidos oficiales disputó el jugador en su carrera, anotando 36 goles.