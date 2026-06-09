El de La Plata, a sus 34 años, fue convocado para su segunda Copa del Mundo, nuevamente como relevo bajo los tres palos.

Gerónimo Rulli vuelve a formar parte de un Mundial con la Selección Argentina. Tras haber formado parte del elenco campeón en Qatar 2022, el actual arquero de Olympique de Marsella volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El arquero de 34 años viene de una gran temporada a nivel individual en el fútbol francés, consolidándose como referente en el equipo con 39 presencias en esta campaña. A nivel grupal, no consiguió los principales objetivos, con eliminación en Fase Liga de la Champions League y un quinto lugar en la Ligue 1.

Gerónimo Rulli, arquero de Olympique de Marsella. (Foto: Getty)

Desafortunadamente, Rulli es contemporáneo con Dibu Martínez, héroe en los últimos títulos de la Albiceleste. Por eso, al surgido de Estudiantes de La Plata no le tocó afrontar minutos en los duelos más importantes. Sin embargo, formó parte de los títulos de la Finalissima 2022, la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024.

Biografía y orígenes: ¿Dónde nació, quiénes son los padres y cuántos años tiene Gerónimo Rulli?

Fecha de nacimiento : 20 de mayo de 1992

: 20 de mayo de 1992 Lugar de nacimiento : La Plata, Buenos Aires

: La Plata, Buenos Aires Edad actual : 34

: 34 Nombre de la madre : Adriana García

: Adriana García Nombre del padre : Omar Rulli

: Omar Rulli Hermanos: Magdalena Rulli

Gerónimo Rulli en el fútbol infantil. (Foto: 0221)

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Nacido en La Plata, Rulli comenzó a atajar a los 5 años en el club Ateneo Popular. Llegó a Estudiantes para desempeñarse en Novena y su primera chance en Primera se le dio a los 20 años en 2013.

Estadísticas y presente en Olympique de Marsella

Partidos jugados : 73

: 73 Goles recibidos : 99

: 99 Vallas invictas : 14

: 14 Títulos: 0

El camino de Gerónimo Rulli en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 8 de septiembre de 2018 (Argentina 3-0 Guatemala – Amistoso)

8 de septiembre de 2018 (Argentina 3-0 Guatemala – Amistoso) Títulos ganados con la Mayor: Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 7

7 Goles en contra: 2

2 Vallas invictas : 5

: 5 Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Al igual que en el Mundial 2022 en el que se consagró campeona la Selección Argentina, Gerónimo Rulli es uno de los tres arqueros convocados por Lionel Scaloni. Sin embargo, Emiliano Martínez es el titular indiscutido, por lo que sus chances de sumar minutos son bajas, aún estando por delante de Juan Musso en la consideración del DT.

A pesar de esta realidad, Dibu llegará con lo justo al debut con Argelia por haber sufrido una fractura en su mano sobre el final de la temporada. Por esto, Rulli deberá estar atento ante cualquier contratiempo para ponerse los guantes si Argentina lo requiere.

Cotización, contrato y valor de mercado de Gerónimo Rulli

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de Olympique de Marsella tiene actualmente un valor de mercado de 6 millones de euros.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el arquero de Olympique de Marsella tiene actualmente un valor de mercado de 6 millones de euros. Salario: en Olympique de Marsella y según lo expresado por el sitio web Capology, Gerónimo Rulli percibe un salario bruto de 2,7 millones de euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el club francés hasta el 30 de junio de 2027.

en Olympique de Marsella y según lo expresado por el sitio web Capology, Gerónimo Rulli percibe un salario bruto de 2,7 millones de euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el club francés hasta el 30 de junio de 2027. Cláusula de rescisión: No se conocen cifras oficiales.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli junto a Rocío y Luca. (@rocioesposito)

Desde su adolescencia, Gerónimo Rulli formó una relación con Rocío Espósito Suárez con quien se casaría en 2018. Tras una relación a distancia, en la que la licenciada en Nutrición priorizó sus estudios, viajó para acompañarlo en Europa y afianzarse juntos como familia.

El arquero y la fundadora de Erre Homes, una empresa que se dedica a la reforma de casas, fueron padres de Luca en 2021. El pequeño heredero llegó a ser parte de los festejos de Qatar 2022.