A los 29 años, el lateral derecho del Millonario busca dejar atrás los problemas físicos para volver a ser importante para la Selección Argentina.

En medio de un irregular presente en River y mientras transita algunos problemas físicos, Gonzalo Montiel volvió a recibir el llamado de Lionel Scaloni, esta vez para representar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Como consecuencia de ello, los recuerdos de aquel glorioso penal en Qatar 2022 afloraron de manera contundente.

Otra vez con la camiseta 4 a sus espaldas, el exjugador de Sevilla y Nottingham Forest, ahora ya con 29 años de edad, tratará de dejar atrás una temporada con más adversidades que buenos momentos para devolver la confianza que el cuerpo técnico de La Albiceleste depositó nuevamente en él. Aunque, claro, tendrá que pelearla.

Gonzalo Montiel y su histórico penal. (Foto: Getty)

Cabe recordar que, además de ser parte del título en el Mundial de Qatar, Montiel también integró los planteles que gritaron campeón en la Copa América de 2021 y en la Copa América de 2024. De todos modos, dado su presente y sus recientes lesiones, fue una de las convocatorias más discutidas. Por eso, tendrá que demostrar en el verde césped.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Gonzalo Montiel?

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1997.

1 de enero de 1997. Lugar de nacimiento: Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires.

Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 29 años.

29 años. Nombre de la madre: Marisa Montiel.

Marisa Montiel. Nombre del padre: Juan “Tito” Montiel.

Juan “Tito” Montiel. Hermana: Jacqueline Montiel.

Gonzalo Montiel de pequeño. (Foto: Instagram)

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Gonzalo Montiel nació en Virrey del Pino, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Es hijo de “Tito” y Marisa y tiene una hermana, Jacqueline. Su infancia no se caracterizó por la abundancia, puesto que, de hecho, tuvo que vender frutas en la calle junto a su abuelo, Luis. Mientras tanto, su padre oficiaba de albañil, en tanto que su madre limpiaba casas.

Estadísticas y presente en River

Partidos jugados: 195.

195. Goles: 15.

15. Asistencias: 19.

19. Títulos: 8.

El camino de Gonzalo Montiel en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 22 de marzo de 2019 – Argentina 1 Venezuela 3 (Amistoso).

22 de marzo de 2019 – Argentina 1 Venezuela 3 (Amistoso). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 38.

38. Goles marcados: 2.

2. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Gonzalo Montiel se desempeña en una posición que presenta algunas flaquezas dentro de la Selección Argentina, ya que ni él ni Nahuel Molina acuden al Mundial en el mejor momento. Como consecuencia de ello, tendrá que redoblar esfuerzos para estar a la altura de un certamen de elevada complejidad, donde no hay margen de error.

En líneas generales, el hombre de River llega con una leve desventaja en la competencia por el puesto con el propio Molina, por lo que podría decirse que será considerado suplente. Si logra sumar minutos, deberá exponer seguridad en la marca, al mismo tiempo que un compromiso constante con las labores ofensivas, acudiendo a sus conocidas proyecciones.

Cotización, contrato y valor de mercado de Gonzalo Montiel

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor de River Plate tiene actualmente un valor de mercado de 4.500.000 euros.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el defensor de River Plate tiene actualmente un valor de mercado de 4.500.000 euros. Salario: en River y según lo expresado por el sitio web Salary Sport, Gonzalo Montiel percibe 3.526.120 dólares por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2028.

en River y según lo expresado por el sitio web Salary Sport, Gonzalo Montiel percibe 3.526.120 dólares por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Millonario hasta el 31 de diciembre de 2028. Cláusula de rescisión: actualmente, Gonzalo Montiel no tiene cláusula de rescisión en River.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Gonzalo Montiel

Desde hace varios años, Gonzalo Montiel está en pareja con Karina Nacucchio, de 27 años de edad. En 2024, el jugador de River y su novia fueron padres por primera vez con el nacimiento de Thiago. A su vez, recientemente, más precisamente en mayo de 2026, nació Juana, la segunda hija, a quien llaman cariñosamente “Juanita”.