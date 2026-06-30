Las posibles alineaciones de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

El combinado azteca, anfitrión del torneo, se enfrenta a una entonada escuadra sudamericana en un duelo a todo o nada por los 16avos de final.

Este martes 30 de junio, México y Ecuador se verán las caras por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que promete paralizar a ambos países, se llevará a cabo en el inconfundible Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como Estadio Azteca, donde el conjunto local buscará hacer valer el peso de su gente para avanzar a los octavos.

El presente de ambos seleccionados augura un duelo de máxima tensión y alto voltaje. Por un lado, el equipo dirigido por Javier Aguirre atraviesa un momento muy sólido: lideró su grupo y viene de golear 3-0 a República Checa. Con la confianza a tope, utilizarán su tradicional camiseta verde para intentar dar un paso más hacia el ansiado quinto partido.

En la otra vereda, la historia de los sudamericanos viene cargada de rebeldía y resiliencia. El conjunto comandado por Sebastián Beccacece llega con el pecho inflado tras firmar una heroica remontada de 2-1 frente a Alemania, despachando al gigante europeo gracias a los tantos de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, asegurando su boleto de forma agónica en la última jornada de la fase de grupos.

El Estadio Azteca, de México.

La posible alineación de México vs. Ecuador

Con la localía como bandera y el objetivo de no dejar dudas, el “Vasco” Aguirre apostaría por un esquema de juego directo, devolviéndole la titularidad a varios nombres fuertes en la delantera:

Raúl ‘Tala’ Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

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La posible alineación de Ecuador vs. México

En busca de otro batacazo monumental y con la base anímica por las nubes, Beccacece pondría en el campo su mejor arsenal, nutriendo el mediocampo y aprovechando la velocidad de sus extremos:

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo. DT: Sebastián Beccacece.

¿A qué hora y dónde ver México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El partido comenzará a las 22:00 horas de Argentina (19:00 hora local en la Ciudad de México) y contará con el arbitraje oficial designado por la FIFA. La transmisión en vivo para el territorio argentino estará a cargo de DSports y Paramount+, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO. En México, las acciones podrán sintonizarse mediante Canal 9, Canal 5, TUDN y ViX.

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El cuadro del Mundial 2026