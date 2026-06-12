Quién es Jonathan David: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del delantero de Canadá

El "Iceman", a sus 26 años, disputará su segundo Mundial portando la número 20 de la Selección de Canadá.

Jonathan David será parte del Mundial 2026 con la Selección de Canadá, en lo que simbolizará su gran oportunidad para brillar como coanfitrión del certamen. Su reciente temporada de adaptación al fútbol italiano con la Juventus de Turín y su letalidad en el área le bastaron para ser la máxima referencia ofensiva de la nómina canadiense.

No es de extrañar que las esperanzas de todo un país estén puestas sobre sus hombros. La velocidad, la frialdad para definir y el entendimiento táctico lo catapultan a ser la variante de mayor confianza y la gran estrella, junto a Alphonso Davies, para el equipo norteamericano en este Mundial disputado en casa.

El nacido en Nueva York y criado en Ottawa, que actualmente tiene 26 años, jugará su segunda Copa del Mundo luego de la experiencia vivida en Qatar 2022. Consolidado ahora en la Juventus de Italia, buscará llevar a Canadá a superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Jonathan David?

Fecha de nacimiento: 14 de enero de 2000.

14 de enero de 2000. Lugar de nacimiento: Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Edad actual: 26.

26. Nacionalidad: canadiense (por crianza y naturalización) y estadounidense (por nacimiento). Sus padres son de origen haitiano.

canadiense (por crianza y naturalización) y estadounidense (por nacimiento). Sus padres son de origen haitiano. Nombre de la madre: Falleció en 2019 (ha mantenido su nombre y detalles en privado).

Falleció en 2019 (ha mantenido su nombre y detalles en privado). Nombre del padre: De origen haitiano, mantiene un perfil bajo.

Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, pero a los pocos meses de vida se mudó a Puerto Príncipe, Haití, de donde son originarios sus padres. A los seis años, emigró junto a su familia a Ottawa, Canadá, buscando un futuro mejor.

Jonathan David en el Mundial (Getty)

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Allí comenzó su historia de amor con la pelota en clubes amateurs como el Gloucester Dragons, el Ottawa Gloucester SC y el Ottawa Internationals, antes de llamar la atención de los ojeadores y cruzar el charco en 2018 para sumarse a las filas del KAA Gante de Bélgica, su trampolín al éxito europeo y posterior salto al Lille francés y la Juventus italiana.

Estadísticas y presente en Juventus (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 46

46 Goles: 8

8 Asistencias: 5

5 Títulos: 0

Nota: Las estadísticas corresponden a su primera temporada completa con el club italiano (Serie A, Coppa Italia y UEFA Champions League) hasta la previa de la Copa del Mundo.

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El camino de Jonathan David en la Selección de Canadá

Fecha de debut absoluto: 9 de septiembre de 2018 – Islas Vírgenes de EE. UU. 0 – 8 Canadá (Clasificación a la Liga de Naciones Concacaf).

9 de septiembre de 2018 – Islas Vírgenes de EE. UU. 0 – 8 Canadá (Clasificación a la Liga de Naciones Concacaf). Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 78

78 Goles marcados: 39

Mundial anterior: Jugó en Qatar 2022 (disputó los 3 partidos de la fase de grupos).

¿Qué rol tendrá en el esquema de su selección para el Mundial?

Jonathan David partirá, a priori, como titular indiscutido en el equipo ideal de Canadá (dirigido por Jesse Marsch) para el Mundial 2026. A diferencia de las variantes que puede tener un equipo en otras posiciones, el lugar del “Iceman” en la delantera está asegurado. Su experiencia de un año en una liga tan táctica como la Serie A italiana le ha otorgado nuevos recursos para enfrentar defensas cerradas.

Su rol excede al de un simple delantero centro; suele bajar a recibir, asociarse con los mediocampistas y crear espacios para las subidas de los extremos. Fue una de las figuras en las Eliminatorias pasadas y en la Copa América, y su rendimiento individual será el termómetro que marque hasta dónde puede llegar la ilusión canadiense en el torneo del cual son anfitriones.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Jonathan David