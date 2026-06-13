Quién es Rubén Vargas, extremo de la Selección de Suiza: perfil, trayectoria y estadísticas

Probó suerte en el béisbol por herencia de su padre dominicano, pero el hecho de disputar la segunda Copa del Mundo de su carrera justifica que se haya inclinado por el fútbol.

Un futbolista que despierta grandes expectativas en la Selección de Suiza de cara a su estreno en el Mundial 2026 ante Qatar es Rubén Vargas, extremo de 27 años que viene de destacarse en una temporada muy difícil para Sevilla, en la que a diferencia de buenos años anteriores tuvo que pelear por no descender a Segunda División.

De ascendencia dominicana por parte de padre, el nacido en Lucerna llegó a Estados Unidos con la experiencia previa de haber sido parte también de la pasada edición de la Copa del Mundo, en la que disputó 4 partidos y no logró convertir. Precisamente ese es uno de sus deseos a título personal en el certamen FIFA.

Por herencia de su padre, antes de iniciar su carrera como futbolista Vargas probó suerte en el béisbol, un deporte completamente ajeno a la idiosincrasia europea. Pero el paso de los años justificó que tomó la mejor decisión al unirse a las divisiones inferiores de Adligenswil para luego pasar al Lucerna, donde pudo hacer su debut profesional.

Su debut en la Selección de Suiza tuvo lugar apenas se concretó su primer fichaje para jugar en el exterior, con el Augsburgo alemán en 2019. De todos modos, ya había integrado previamente los seleccionados Sub 20 y Sub 21. En Sevilla acumula dos temporadas y aunque sufrió algunas lesiones que lo postergaron, se consolidó como un revulsivo en el ataque del equipo.

Vargas participó de los cuatro partidos que disputó Suiza en el Mundial de Qatar.

Sus números en la Selección de Suiza

Fecha de debut absoluto: 8 de septiembre de 2019 – Suiza 4-0 Gibraltar (Amistoso Internacional).

8 de septiembre de 2019 – Suiza 4-0 Gibraltar (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: Ninguno.

Ninguno. Partidos jugados: 61.

61. Goles marcados: 11.

11. Asistencias entregadas: 11.

11. Mundial anterior: Octavos de final en Qatar 2022 (perdió 6-1 ante Portugal)

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¿Cuánto vale Rubén Vargas?

El extremo suizo tiene contrato con Sevilla hasta junio de 2029 y, según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, un valor de mercado de 12 millones de euros. Sin embargo, el club viene de rechazar una oferta del Leeds que rondó los 20 millones y no pretende dejarlo salir por menos del valor de su cláusula de rescisión, que es de 40 millones.

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